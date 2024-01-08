Випуск нержавіючої сталі у світі за 9 міс.-2023 зріс на 2,5%.

Світовий обсяг виробництва нержавіючої сталі в січні-вересні 2023 року збільшився на 2,5% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 42,604 млн тонн, водночас виробництво скоротилося в усіх основних регіонах, окрім Китаю, повідомляють у пресрелізі Міжнародної організації виробників нержавіючої сталі (The world stainless association, колишній Міжнародний форум нержавіючої сталі - International Stainless Steel Forum, ISSF).

Згідно з інформацією, в Європі за дев'ять місяців минулого року виробництво нержавіючої сталі скоротилося на 8% до січня-вересня 2022 року - до 4,407 млн тонн, у США - на 12,9%, до 1,384 млн тонн.

В Азії (без урахування Китаю і Південної Кореї) виплавка нержавійки зменшилася на 12,4% - до 4,937 млн тонн, тоді як у Китаї зросла на 13,4% - до 26,606 млн тонн.

В інших регіонах (Бразилія, Росія, ПАР, Південна Корея та Індонезія) зафіксовано зниження виробництва на 13,2% - до 5,270 млн тонн.

Як повідомлялося, випуск нержавіючої сталі у світі за 2022 рік знизився на 5,2%, до 55,255 млн тонн. При цьому в Європі у 2022 році випуск скоротився на 12,4% до 20221 року - до 6,294 млн тонн, у США - на 14,8% - до 2,017 млн тонн. В Азії (без урахування Китаю і Південної Кореї) виплавка нержавійки зменшилася на 4,9% - до 7,411 млн тонн, тоді як у Китаї скоротилася на 2% - до 31,975 млн тонн.

В інших регіонах було зафіксовано зниження виробництва на 9,1% - до 7,557 млн тонн.