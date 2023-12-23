Економіка

20:07 23.12.2023

Залізничні квитки в Англії подорожчають на 5% з березня

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Проїзд залізничним транспортом в Англії подорожчає на 4,9% у березні 2024 року, повідомило Міністерство транспорту Великої Британії.

Раніше ціни на квитки коригувалися на розмір липневої інфляції (індекс роздрібних цін, RPI) плюс 1 процентний пункт, однак на тлі різкого сплеску інфляції влада обмежила розмір підвищення. У липні цього року роздрібні ціни зросли на 9% у річному вираженні.

Минулого року квитки подорожчали на 5,9%, рекордними темпами з 2012 року. Інфляція минулого липня становила 12,3%.

Підвищення вартості проїзду торкнеться приблизно 45% усіх залізничних перевезень в Англії, які безпосередньо регулюються урядом.

Вартість річного проїзного на популярних маршрутах у районі Лондона, якими громадяни, що живуть у передмістях, їздять на роботу до столиці, наступного року перевищить 5 тисяч фунтів ($6,36 тисячі).

20 грудня Управління транспорту Шотландії повідомило, що проїзд на залізницях регіону з квітня подорожчає на 8,7%. В уряді Шотландії вважають, що нинішній рівень цін економічно не виправданий.

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