Економіка

19:09 21.12.2023

Fitch визначило рейтинг Ferrexpo на рівні "CCC/C" з негативним прогнозом

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Fitch визначило рейтинг Ferrexpo на рівні "CCC/C" з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings визначило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Ferrexpo plc, холдингової компанії незабезпечений рейтинг на рівні "CCC/C", повідомило агентство.

"Рейтинги Ferrexpo відновлено на рівні "CCC/C", що відповідає рейтингу України через країнові та юридичні ризики, що зберігаються. Прогноз негативний", - констатується в інформації агентства.

Водночас уточнюється, що з лютого 2022 року російсько-український військовий конфлікт створив проблеми для діяльності Ferrexpo PLC, переважно в Україні, хоча наразі меншою мірою, ніж передбачалося. Більше того, розумне управління грошовими коштами й відсутність боргу мають підтримати стійкість Ferrexpo найближчими місяцями, констатує агентство.

Водночас тривають судові процеси щодо контролюючого акціонера Ferrexpo (Жеваго - ІФ-У), що потенційно може спричинити значні хвильові наслідки для компанії.

"Ми відновили кредитні рейтинги емітента Ferrexpo, дію яких було призупинено 3 березня 2022 року, на рівні "CCC/C", що відповідає довгостроковим і короткостроковим суверенним рейтингам України. Негативний прогноз відображає переважну невизначеність, у якій працює Ferrexpo, з операційного, управлінського та юридичного погляду", - констатується у звіті.

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9%-ва - ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Теги: #ferrexpo

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