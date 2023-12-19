Морські пасажирські перевезення в ЄС зросли на 30% у 2022 році

Обсяг морських пасажирських перевезень у Європейському союзі торік збільшився на 30% і становив 348,6 млн осіб порівняно з 267,9 млн 2021 року, повідомило статистичне управління ЄС (Eurostat).

Однак показник залишився приблизно на 17% нижчим за допандемійний 2019 рік, наголошують у пресрелізі.

Після стійкого зниження з 2008 року до 2014 року (за винятком 2013 року) загальна кількість пасажирів, які здійснили посадку і висадку в портах Євросоюзу, збільшувалася у 2014-2019 рр. Однак після досягнення пікового значення в 418,5 млн пасажирів 2019 року відбувся різкий спад на 45% 2020 року через пандемію.

Пасажиропотік на морських перевезеннях 2022 року порівняно з попереднім роком збільшився у 18 із 21 держави ЄС, за якими є дані. Найбільш значне зростання було зафіксовано в Греції (на 34%), Іспанії (на 66%), Німеччині (на 42%) і Франції (на 73%). При цьому зниження було зафіксовано в Італії (на 7%) і на Кіпрі (на 35%).

Лише у двох країнах кількість пасажирів перевищила показник за 2019 рік - у Словенії та Болгарії.