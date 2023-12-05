АРМА не розриватиме договір управління з "Укрнафтою" до рішення Верховного Суду щодо Сахалінського родовища

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не ініціюватиме припинення дії договору управління з ПАТ "Укрнафта" заарештованими активами ПАТ "Укрнафтобуріння" у зв'язку з рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду (ШААС), у результаті якого анульовано спеціальний дозвіл на Сахалінське родовище.

"У договорі управління з "Укрнафтою" відсутні положення, які трактують анулювання спецдозволу на користування надрами як достатній привід до розірвання договору управління", - ідеться в заяві на сайті АРМА.

АРМА не має наміру шукати нового управителя активами, доки чинний управитель не вичерпав юридичні можливості врегулювання ситуації, що склалася.

"Лише в разі рішення Верховного Суду про остаточну втрату спецдозволу договір управління може бути достроково розірвано", - уточнили в агентстві.

В АРМА зазначають, що в другій половині 2023 року управитель "Укрнафтобуріння" (УНБ) продемонстрував високі результати роботи: у першому півріччі: компанія отримала 700 млн грн прибутку, запустила нові свердловини й оголосила про плани збільшити прибуток утричі.

Як повідомлялося, ШААС 28 листопада 2023 року скасував наказ Державної служби геології та надр й анулював спецдозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, відповідно до якого УНБ вела видобуток на родовищі. Компанія зупинила експлуатацію родовища з 1 грудня.

Держгеонадр на виконання рішення Окружного адміністративного суду Києва видала УНБ ліцензію №5139 у лютому 2010 року, яку було анульовано 10 липня 2019 року. Тоді ж компанія отримала новий спецдозвіл №6349 з огляду на розширення меж розроблення Сахалінського родовища.

"Таким чином, відмінивши новий спецдозвіл, хоча справа стосувалася виключно старого, суд зупинив видобуток газу на Сахалінському родовищі", - зазначили в компанії.

Після арешту та рішення суду про передання в управління АРМА "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" у справі щодо законності використання надр Сахалінського родовища Кабінет Міністрів України розпорядженням №454-р від 23 травня 2023 року підтримав пропозицію про передання в управління ПАТ "Укрнафта" корпоративних прав у цих компаніях.

Наприкінці червня АМКУ дозволив "Укрнафті" отримати в управління частки в статутних капіталах зазначених компаній. 7 липня підписано акти приймання-передачі активів.

"Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський р-н Харківської обл.) із запасами 15 млрд куб. м газу. Валовий видобуток компанії 2020 року становив 725,4 млн куб. м газу і 80,8 тис. тонн нафти й конденсату, 2021-го - 691,3 млн куб. м і 76,6 тис. тонн.

Загалом по Сахалінському родовищу видобуток газу 2020 року становив 844,3 млн куб. м і 86 тис. тонн нафти й конденсату, 2021-го - 789,5 млн куб. м і 80,8 тис. тонн.