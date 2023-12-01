"Укрнафтобуріння" зупинило видобуток на Сахалінському родовищі за рішенням суду
ПрАТ "Укрнафтобуріння" (УНБ) зупинило видобуток на Сахалінському газоконденсатному родовищі (Харківська обл.), повідомив перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко на своїй сторінці у фейсбуці.
Згідно з оприлюдненим ним наказом по компанії, зупинення з 1 грудня експлуатації родовища пов'язане з рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 листопада про анулювання спеціального дозволу УНБ на користування надрами.
"Ця подія екстраординарна і є прямою загрозою енергобезпеці країни... У цю ситуацію мають негайно втрутитися всі державні інституції та не допустити мільярдних збитків державі", - зазначив Кучеренко.
Як повідомлялося, після арешту та рішення суду про передання в управління АРМА "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" у справі щодо законності використання надр Сахалінського родовища Кабінет Міністрів України розпорядженням №454-р від 23 травня 2023 року підтримав пропозицію щодо передання в управління "Укрнафті" корпоративних прав у цих компаніях.
Наприкінці червня АМКУ дозволив "Укрнафті" отримати в управління частки в статутних капіталах зазначених компаній. 7 липня підписано акти приймання-передачі активів.
"Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський р-н Харківської обл.) із запасами 15 млрд куб. м газу. Валовий видобуток компанії 2020 року становив 725,4 млн куб. м газу і 80,8 тис. тонн нафти й конденсату, 2021-го - 691,3 млн куб. м і 76,6 тис. тонн.
Загалом по Сахалінському родовищу видобуток газу 2020 року становив 844,3 млн куб. м і 86 тис. тонн нафти й конденсату, 2021-го - 789,5 млн куб. м і 80,8 тис. тонн.