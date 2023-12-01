Економіка

20:49 01.12.2023

"Укрнафтобуріння" зупинило видобуток на Сахалінському родовищі за рішенням суду

2 хв читати
"Укрнафтобуріння" зупинило видобуток на Сахалінському родовищі за рішенням суду

ПрАТ "Укрнафтобуріння" (УНБ) зупинило видобуток на Сахалінському газоконденсатному родовищі (Харківська обл.), повідомив перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко на своїй сторінці у фейсбуці.

Згідно з оприлюдненим ним наказом по компанії, зупинення з 1 грудня експлуатації родовища пов'язане з рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 листопада про анулювання спеціального дозволу УНБ на користування надрами.

"Ця подія екстраординарна і є прямою загрозою енергобезпеці країни... У цю ситуацію мають негайно втрутитися всі державні інституції та не допустити мільярдних збитків державі", - зазначив Кучеренко.

Як повідомлялося, після арешту та рішення суду про передання в управління АРМА "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1", ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" у справі щодо законності використання надр Сахалінського родовища Кабінет Міністрів України розпорядженням №454-р від 23 травня 2023 року підтримав пропозицію щодо передання в управління "Укрнафті" корпоративних прав у цих компаніях.

Наприкінці червня АМКУ дозволив "Укрнафті" отримати в управління частки в статутних капіталах зазначених компаній. 7 липня підписано акти приймання-передачі активів.

"Укрнафтобуріння" - одна з найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. З 2010 року розробляє Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище (Краснокутський р-н Харківської обл.) із запасами 15 млрд куб. м газу. Валовий видобуток компанії 2020 року становив 725,4 млн куб. м газу і 80,8 тис. тонн нафти й конденсату, 2021-го - 691,3 млн куб. м і 76,6 тис. тонн.

Загалом по Сахалінському родовищу видобуток газу 2020 року становив 844,3 млн куб. м і 86 тис. тонн нафти й конденсату, 2021-го - 789,5 млн куб. м і 80,8 тис. тонн.

 

Теги: #суд #укрнафтобуріння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 30.11.2023
Експоліцейську з Дворічної засуджено на 15 років в'язниці за держзраду

Експоліцейську з Дворічної засуджено на 15 років в'язниці за держзраду

19:47 30.11.2023
До суду направлено обвинувальний акт у справі стосовно ексглави "Нафтогазу" Коболєва - САП

До суду направлено обвинувальний акт у справі стосовно ексглави "Нафтогазу" Коболєва - САП

18:22 30.11.2023
НАБУ й САП скерували до суду справу про держзраду екснардепа Деркача

НАБУ й САП скерували до суду справу про держзраду екснардепа Деркача

15:02 28.11.2023
Суд продовжив арешт Коломойського з альтернативою 3 млрд грн до 26 січня

Суд продовжив арешт Коломойського з альтернативою 3 млрд грн до 26 січня

11:50 24.11.2023
Суд виніс вирок акторові Остапу Ступці за ДТП у нетверезому стані

Суд виніс вирок акторові Остапу Ступці за ДТП у нетверезому стані

10:57 24.11.2023
Суд заарештував власника KSM-GROUP, який намагався дати хабаря міністру інфраструктури Кубракову

Суд заарештував власника KSM-GROUP, який намагався дати хабаря міністру інфраструктури Кубракову

20:40 22.11.2023
Організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку обрано запобіжний захід

Організатору заволодіння 62 млн грн коштів Держспецзв'язку обрано запобіжний захід

19:47 22.11.2023
Суд заарештував на 2 місяці народного депутата Одарченка, якого підозрюють у підкупі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

Суд заарештував на 2 місяці народного депутата Одарченка, якого підозрюють у підкупі голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури

12:24 16.11.2023
БЕБ обвинувачує екскерівницю Фінбанку в ухиленні від сплати 102 млн грн ПДВ, суд визначив заставу в 10,2 млн грн

БЕБ обвинувачує екскерівницю Фінбанку в ухиленні від сплати 102 млн грн ПДВ, суд визначив заставу в 10,2 млн грн

16:05 14.11.2023
Суд обрав голові правління Полтавського ГЗК Ferrexpo запобіжний захід у вигляді застави у майже 800 млн грн у справі щодо ухилення від сплати податків

Суд обрав голові правління Полтавського ГЗК Ferrexpo запобіжний захід у вигляді застави у майже 800 млн грн у справі щодо ухилення від сплати податків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит загального фонду держбюджету України в листопаді-2023 підскочив до 162,5 млрд грн

НБУ знімає всі обмеження для банків і фінкомпаній на продаж готівкової валюти населенню

Аванс ЄС за Ukraine Facility на початку 2024 р. може становити EUR7 млрд - заступник міністра економіки

"Укренерго" знову фіксує енергодефіцит, закликає економно споживати е/е протягом дня

Через негоду в Україні залишаються без світла 368 населених пунктів у дев’яти областях - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Дефіцит загального фонду держбюджету України в листопаді-2023 підскочив до 162,5 млрд грн

Кабмін за рахунок перерозподілу збільшив на 5,7 млрд грн обсяг кредитування програми реконструкції ГЕС "Укргідроенерго"

Санкційне майно реалізовуватиметься на онлайн-аукціонах у "Прозорро.Продажі" - постанова

Санкційне майно реалізовуватиметься на онлайн-аукціонах в "Прозорро.Продажі" - постанова Уряду

Попит на квартири з готовим ремонтом на первинному ринку житла поступово зростає - забудовники

Експорт е/е в листопаді зменшився на 41%, імпорт зріс у 3,5 раза

Три запущені в листопаді свердловини додали до видобутку понад 0,4 млн куб. м газу - глава "Нафтогазу"

Україна запустить програму субсидування автокредитів для купівлі автомобілів, що збираються в країні

Світовий банк затвердив проєкт соцвиплат INSPIRE на $1,2 млрд для України

НБУ знімає всі обмеження для банків і фінкомпаній на продаж готівкової валюти населенню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА