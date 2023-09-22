Економіка

17:29 22.09.2023

Кабмін дозволив співробітникам НАБУ перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години

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Кабмін дозволив співробітникам НАБУ перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години

Кабінет Міністрів України дозволив співробітникам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години з метою виконання професійних завдань.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан.

Встановлено, що на територіях, де запроваджено комендантську годину, дозволено перебування працівників та рух транспортних засобів спеціалізованого призначення НАБУ без виданих перепусток з метою виконання завдань, покладених на бюро.

 

Теги: #кабмін #набу

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