Економіка

10:52 04.09.2023

Індекс UONIA та його похідні показники

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Національний банк України наводить індекс UONIA та його похідні показники на 4 вересня 2023р.

Дата Кумулятивний індекс UONIA Кумулятивна середня ставка UONIA 1M Кумулятивна середня ставка UONIA 3M Кумулятивна середня ставка UONIA 6M Індекс міжбанківських ставок овернайт UONIA
30.08.2023 149.75199566 18.13273 19.73754 21.30525 18.0000
31.08.2023 149.82584596 18.12400 19.71474 21.29774 17.8030
01.09.2023 149.89892403 18.12385 19.69124 21.26648 18.0000
04.09.2023 150.12069230 18.12298 19.65173 21.19926 -

Дані: Нацбанк України

Теги: #uonia
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