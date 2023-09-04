Індекс UONIA та його похідні показники
Національний банк України наводить індекс UONIA та його похідні показники на 4 вересня 2023р.
|Дата
|Кумулятивний індекс UONIA
|Кумулятивна середня ставка UONIA 1M
|Кумулятивна середня ставка UONIA 3M
|Кумулятивна середня ставка UONIA 6M
|Індекс міжбанківських ставок овернайт UONIA
|30.08.2023
|149.75199566
|18.13273
|19.73754
|21.30525
|18.0000
|31.08.2023
|149.82584596
|18.12400
|19.71474
|21.29774
|17.8030
|01.09.2023
|149.89892403
|18.12385
|19.69124
|21.26648
|18.0000
|04.09.2023
|150.12069230
|18.12298
|19.65173
|21.19926
|-
Дані: Нацбанк України