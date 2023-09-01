Економіка

14:03 01.09.2023

В Херсонской области уже собрано 590 тонн арбузов и дынь - ОВА

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В Херсонской области уже собрано 590 тонн арбузов и дынь - ОВА

Фермеры Херсонской области в настоящее время уже собрали 590 тонн бахчевых культур, а также 58,5 тыс. тонн зерна, 4,4 тыс. тонн рапса, 16,3 тыс. тонн картофеля и около 30 тыс. тонн разных овощей, сообщил начальник Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

"Уже 590 тонн бахчевой продукции было собрано… Мы (также – ИФ-У) собрали 58,5 тыс. тонн зерна, 4,4 тыс. тонн рапса, 16,3 тыс. тонн картофеля, разных овощей – около 30 тыс. тонн: это и томаты, и лук. Сейчас уже начнется сбор зерновых, полностью технических культур, подсолнечника и, конечно, бахчевые культуры продолжим собирать", – сказал Прокудин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что из разминированных на сегодня 80 тыс. га территорий Херсонской области более 67 тыс. – это земли сельскохозяйственного назначения.

Теги: #херсонская_область #прокудин

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