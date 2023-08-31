"ІМК" отримав рекордну за 25 років урожайність озимої пшениці - 7,1 т/га

Агрохолдинг “ІМК” отримав рекордну середню врожайність озимої пшениці - 7,1 тонн/га, що є найвищим результатом за 25 років діяльності фірми, повідомив генеральний директор компанії “ІМК” Алекс Ліссітса.

“Цього року озиму пшеницю в ІМК було зібрано з площі 33,3 тис. га, намолочено 236 тис. тонн зерна, середня врожайність становила рекордні за всю історію господарювання компанії 7,1 тонн/га”, - написав він на фейсбук-сторінці.

Він додав, що обмолот пшениці завершено 24 серпня, і подякував колективу за високі показники.

“ІМК” спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних культур і виробництві молока в Україні. Обробляє близько 123,3 тис. га землі в Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Володіє потужностями зі зберігання 554 тис. тонн зернових та олійних культур.

Агрохолдинг “ІМК” у січні-березні 2023 року одержав $4,10 млн чистого збитку, що у 2,6 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, і багато в чому зумовлено зростанням витрат на логістику та дистрибуцію. Виторг холдингу збільшився на 11% - до $41,96 млн, з якого $35,03 млн становив експорт. Валовий прибуток ІМК завдяки зниженню собівартості зріс у 3,9 раза - до $8,60 млн. Через зростання витрат на логістику та дистрибуцію вдвічі (до $9,40 млн) зафіксовано операційний збиток у $2,85 млн, що вдвічі краще за показник першого кварталу 2022 року.

Джерело: https://www.facebook.com/Alissitsa