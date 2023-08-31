Економіка

15:34 31.08.2023

Pernod Ricard збільшила у 2023 фінроці чистий прибуток на 12,3%, підняла дивіденди на 14%

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Французька Pernod Ricard SA, один з найбільших світових виробників алкогольної продукції, за підсумками 2023 фінансового року збільшила чистий прибуток на 12,3%, що виявилося гіршим від прогнозу аналітиків.

Як повідомляють у пресрелізі компанії, чистий прибуток за рік, який закінчився 30 червня, становив 2,28 млрд євро проти 2,03 млрд євро роком раніше.

Виторг підвищився на 13% - до 12,137 млрд євро порівняно з 10,7 млрд євро роком раніше. Органічне зростання становило 10%.

Опитані FactSet аналітики в середньому оцінювали прибуток компанії на рівні 2,4 млрд євро за виторгу в 12,16 млрд євро.

Доходи Pernod Ricard у Північній і Південній Америці в минулому фінроці зросли на 2%, в Азії - на 17% (зокрема за рахунок Індії, Китаю і Туреччини), в Європі - на 8%.

Компанія підвищила розмір річних дивідендів на 14% - до 4,7 євро на акцію.

Pernod Ricard також повідомила, що у 2024 фінроку проведе викуп своїх акцій на суму 500-800 млн євро.

Компанія підтвердила прогноз, згідно з яким у середньостроковій перспективі (2023-2025 фінроки) темпи підйому виторгу перебуватимуть у діапазоні 4-7%.

Котирування акцій компанії в четвер знижуються на 3,9%.

Заснована 1975 року група Pernod Ricard випускає і продає такі відомі марки алкоголю, як горілка Absolut, ром Havana Club, віскі (Jameson, Ballantine’s, Chivas Regal), коньяк Martell, джин Beefeater, лікери Malibu і Kahlua, шампанське Mumm і Perrier-Jouet, текілу Olmeca. Продукція компанії реалізується більш ніж у 160 країнах.

Pernod Ricard, зокрема, є власником Єреванського коньячного заводу (бренд “Арарат”) і грузинської компанії вин і алкогольних напоїв GWS (марки “Тамада” і “Старий Тбілісі”).

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