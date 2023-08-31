Економіка

15:32 31.08.2023

Безробіття в єврозоні в липні залишилося на рекордному мінімумі в 6,4%, як і очікувалося

1 хв читати

Безробіття в єврозоні в липні не змінилося порівняно з попереднім місяцем і становило 6,4%, повідомило статистичне управління Європейського союзу.

Таким чином, показник четвертий місяць залишається на мінімальній позначці за час ведення підрахунків.

Аналітики, яких опитало Trading Economics, також не прогнозували змін.

Для порівняння, у липні 2022 року безробіття перебувало на позначці 6,7%.

Кількість безробітних минулого місяця збільшилася на 73 тис. порівняно з червнем і становила 10,944 млн. Порівняно з липнем 2022 року їхня кількість скоротилася на 264 тис.

Безробіття серед молоді (населення до 25 років) у липні залишилося на рівні попереднього місяця - 13,8%, що також є історичним мінімумом.

Найвищий рівень безробіття серед держав єврозони було зафіксовано в Іспанії - 11,6% і Греції - 10,8%. В Італії воно становило 7,6%, у Франції - 7,4%. На Мальті відзначено найнижчий показник - 2,5%.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Світовий банк спрямує $232 млн на екстрені ремонти пошкодженого житла українців у межах проєкту HOPE

"Енергоатом" у I пів.-2023 отримав 68 млрд грн доходу - віцепрезидент компанії

В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору - Мінфін

НБУ дозволив продаж населенню безготівкової валюти до 50 тис. грн/міс. в одному банку

Коаліція п'яти прифронтових країн наполягає на продовженні заборони на імпорт українських с/г продуктів

ОСТАННЄ

"ІМК" отримав рекордну за 25 років урожайність озимої пшениці - 7,1 т/га

Pernod Ricard збільшила у 2023 фінроці чистий прибуток на 12,3%, підняла дивіденди на 14%

Інфляція в єврозоні в серпні залишилася на рівні 5,3%, очікувалося уповільнення до 5,1%

Успішними є лише шість із 15 проєктів, які реалізують в Україні із залученням кредитів або грантів МФО - дослідження

Банку Англії варто довго утримувати ставку на поточному рівні - головний економіст

Світовий банк спрямує $232 млн на екстрені ремонти пошкодженого житла українців у межах проєкту HOPE

Президент підписав закон про оптимізацію структури ОГТСУ

Україна підписала "транспортний безвіз" із Норвегією

Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки

"Нова пошта" збільшила чистий прибуток у I пів.-2023 майже вп'ятеро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА