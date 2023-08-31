Безробіття в єврозоні в липні залишилося на рекордному мінімумі в 6,4%, як і очікувалося

Безробіття в єврозоні в липні не змінилося порівняно з попереднім місяцем і становило 6,4%, повідомило статистичне управління Європейського союзу.

Таким чином, показник четвертий місяць залишається на мінімальній позначці за час ведення підрахунків.

Аналітики, яких опитало Trading Economics, також не прогнозували змін.

Для порівняння, у липні 2022 року безробіття перебувало на позначці 6,7%.

Кількість безробітних минулого місяця збільшилася на 73 тис. порівняно з червнем і становила 10,944 млн. Порівняно з липнем 2022 року їхня кількість скоротилася на 264 тис.

Безробіття серед молоді (населення до 25 років) у липні залишилося на рівні попереднього місяця - 13,8%, що також є історичним мінімумом.

Найвищий рівень безробіття серед держав єврозони було зафіксовано в Іспанії - 11,6% і Греції - 10,8%. В Італії воно становило 7,6%, у Франції - 7,4%. На Мальті відзначено найнижчий показник - 2,5%.