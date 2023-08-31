Успішними є лише шість із 15 проєктів, які реалізують в Україні із залученням кредитів або грантів МФО - дослідження

Із 15 великих проєктів, які реалізують в Україні із залученням кредитів або грантів міжнародних фінансових організацій (МФО), два виявилися провальними, сім реалізувалися із затримкою і лише шість є успішними, повідомляється в дослідженні Центру економічної стратегії “Абсорбційна спроможність українських міст”.

Абсорбційна спроможність, або здатність міст залучати та ефективно використовувати кошти, є важливим аспектом під час обговорення використання іноземної допомоги та іноземних кредитів.

Загалом із 15 проаналізованих ЦЕС проєктів із термінами реалізації від 2000 до 2021 року - шість є успішними та реалізованими вчасно, сім - зі значними затримками, а два визнано провальними.

Провальним є проєкт “Водопостачання та каналізація м. Львова” (2003-2008 роки, цілі за кожним із показників і параметрів не було досягнуто) та відкладений проєкт продовження лінії швидкісного трамвая з Борщагівки до Палацу спорту в Києві.

Приклад успішного - ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп. Цей проєкт реалізовано із залученням фінансування ЄБРР, він мав на меті привести дорогу М-06 Київ-Чоп до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану. Кількість ДТП зменшилася на більш ніж 90%, а споживання моторних палив та шкідливих викидів в атмосферу - на 10-20%.

Відносно успішними визнано кейси з покращення роботи міського громадського транспорту в деяких містах України. Угоду з Європейським інвестиційним банком було ратифіковано у квітні 2017 року, а вже 2019 року розпочалися закупівлі та тендерні пропозиції за підпроєктами. За 2020-2021 роки було укладено контракти на постачання нових 97 тролейбусів і 30 трамвайних вагонів, з яких до Києва поставлено дев’ять трамваїв, до Луцька - 29 тролейбусів станом на кінець 2021 року. Наразі за проєктом немає оновлень, тому велика ймовірність відтермінування з його реалізацією.

Майже половина (47%) проєктів, що перебувають на етапі виконання, неефективно абсорбують кредитні та грантові кошти від МФО. У дослідженні констатується, що більшість поточних проєктів призупинено через військові дії, особливо в містах, близьких до тимчасово окупованих територій. Однак системні проблеми не пов’язані з війною - це постійні затримки з проведенням тендерів, підготовкою та узгодженням необхідної документації та підписанням контрактів тощо. Наприклад, “Проєкт муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1”, який фінансується за допомогою KfW з березня 2016 року та мав бути завершений 2021 року, ще перебуває у стадії реалізації. За загального бюджету в EUR23,5 млн із EUR17 млн доступної до кінця 2024 року позики використано наразі близько EUR538,6 тис.

Однією з головних проблем у виконанні проєкту є порушення в техніко-економічному обґрунтуванні та відтермінування його реалізації через постійні зміни до “Порядку розроблення проєктної документації на будівництво об’єктів”. Більшість підпроєктів отримала позитивний висновок від ДП “Укрдержбудекспертиза” зі значною затримкою наприкінці 2021 року, через вторгнення Росії в Україну стало неможливо укласти контракти за ними та здійснити проміжні платежі. Крім того, КП “Чернівціводоканал” мало проблему з розмитненням спеціального обладнання через зміни в правилах розмитнення товарів критичного імпорту, і з 9 липня 2022 року до сьогодні воно все ще перебуває на складі тимчасового зберігання. Відповідно досягнення визначених цільових показників стало неможливим у 2022 році.

Більш детально про виявлені системні проблеми та пропозиції їх вирішення у звіті: https://ces.org.ua/financial-resources-absorption-capacity-gaps-of-ukrainian-cities/