Банку Англії варто довго утримувати ставку на поточному рівні - головний економіст

Банку Англії краще утримувати ключову процентну ставку на рівні, близькому до поточних 5,25%, протягом тривалого часу, ніж підвищити ставку, а потім знизити її, вважає головний економіст Банку Англії Г’ю Пілл.

Ефект обох сценаріїв у боротьбі з інфляцією буде приблизно однаковий, але утримання ставки несе в собі менше ризиків для фінансової стабільності, сказав Пілл на заході, організованому Центробанком ПАР.

“Зараз наголос робиться на тому, що ми зберігатимемо досить обмежувальну грошово-кредитну політику протягом досить тривалого часу, щоб переконатися, що інфляція повернеться до цільового рівня на довгостроковій основі”, - цитує Пілла The Guardian.

На минулому засіданні Банк Англії підвищив ставку на 25 базисних пунктів - до 5,25%, що є максимальним рівнем за 15 років. Учасники ринку загалом прогнозують, що ключова процентна ставка у Великій Британії може сягнути 5,75-6%.