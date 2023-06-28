Масштабні навчання з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС відбудуться в Україні - Міненерго

Масштабні навчання із залученням служб центрального, регіонального та місцевого значення з подолання наслідків можливого теракту з боку російських військ на окупованій ними Запорізькій АЕС відбудуться в Україні, повідомило Міністерство енергетики.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні міжвідомчого кризового штабу під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка у вівторок.

Як зазначено в повідомленні в телеграм-каналі, під час навчань буде відпрацьовано заходи з подолання наслідків у разі підриву російськими військовими одного з енергоблоків станції.

Міністр наголосив, що всі екстрені служби готові до можливого розвитку подій, розроблено відповідні протоколи спільних дій, які й буде відпрацьовано під час навчань.

Галущенко наголосив, що ЗАЕС-5 продовжує працювати в режимі "гарячого зупину", і переведення його в стан "холодного зупину" окупанти свідомо блокують.

"Це значно підвищує ризик терористичної загрози ядерному об'єкту", - наголосив очільник Міненерго.

За його словами, для оперативного реагування штаб отримує дані від датчиків, які використовує "Енергоатом", ДСНС, ДІЯРУ. Водночас він акцентував увагу на важливості активної позиції щодо повідомлень і моніторингу ситуації експертів МАГАТЕ, які наразі перебувають на ЗАЕС.

Своєю чергою президент "Енергоатом" Петро Котін додав, що компанія моделює різні сценарії розвитку подій на ЗАЕС, їхні можливі наслідки та варіанти якнайшвидшого подолання.

"Наші фахівці опрацювали всі сценарії, які рашисти можуть реалізувати на Запорізькій АЕС. Тому відповідно до можливих наслідків будуть відпрацьовані різні моделі реагування", - повідомив Котін.

У засіданні штабу взяли участь віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, голова Держінспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, представники ДСНС, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій.

Як повідомлялося, 22 червня "Енергоатом" як експлуатуюча організація - оператор АЕС подала пропозиції до ДІЯРУ щодо зміни умов ліцензії реакторних установок тимчасово окупованої ЗАЕС, запропонувавши обмежити експлуатацію енергоблоків умовами "холодний зупин" і "зупин для ремонту".

Очільник компанії пояснив це неможливістю забезпечити експлуатацію енергоблоку №5 із дотриманням усіх вимог з ядерної та радіаційної безпеки, оскільки окупанти не виконують розпорядження ДІЯРУ та самого "Енергоатому" щодо переведення його в безпечний холодний стан.

ДІЯРУ своїм розпорядженням від 8 червня обмежила експлуатацію енергоблоку №5 станом "холодний зупин". Таке рішення регулятор прийняв після підриву РФ Каховської ГЕС і розливу Каховського водосховища, що є джерелом підживлення ставка-охолоджувача ЗАЕС.

Раніше відповідно до розпоряджень Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року станом "холодний зупин" було обмежено експлуатацію решти енергоблоків №1, 2, 3, 4, 6.