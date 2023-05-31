НКРЕКП СКАСУВАЛА ГРАНИЧНІ ЦІНИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З 30 ЧЕРВНЯ
НКРЕКП СКАСУВАЛА ГРАНИЧНІ ЦІНИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З 30 ЧЕРВНЯ
НКРЕКП СКАСУВАЛА ГРАНИЧНІ ЦІНИ НА РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З 30 ЧЕРВНЯ
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