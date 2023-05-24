Укрексімбанк виставив на повторний аукціон активи ТОВ "Айс Термінал"
Державний Укрексімбанк виставив на повторний аукціон активи ТОВ "Айс Термінал" (смт. Велика Димерка, Київська обл.), початкова ціна 159,953 млн грн, повідомила пресслужба банку.
З огляду на те, що попередній аукціон визнано таким, що не відбувся у зв'язку з несплатою запропонованої ціни переможцем, Укрексімбанк планує провести аукціон, який проводиться в рамках процедури банкрутства ТОВ "Айс Термінал", в електронній системі ДП "Прозорро.Продажі".
На продаж виставлено логістичний комплекс загальною площею понад 24 тис. кв. м. До його складу входять адміністративний корпус, магазин, складське приміщення, насосна станція та свердловини з резервуаром.
До лота також входить земельна ділянка площею 26,8828 га, кадастровий номер 3221281200:06:003:0002 з цільовим призначенням для будівництва комплексу з виробництва, переробки та зберігання продуктів харчування, а також обладнання в кількості 90 одиниць.
Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 7 червня, аукціон заплановано на 8 червня 2023 року.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/novyny-banku/ukreksimbank-zaproshue-do-aukcionu-z-prodazhu-aktyviv-tov-ajs-terminal_.html.
https://prozorro.sale/auction/BRE001-UA-20230518-79594.