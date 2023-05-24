Економіка

17:35 24.05.2023

Укрексімбанк виставив на повторний аукціон активи ТОВ "Айс Термінал"

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Державний Укрексімбанк виставив на повторний аукціон активи ТОВ "Айс Термінал" (смт. Велика Димерка, Київська обл.), початкова ціна 159,953 млн грн, повідомила пресслужба банку.

З огляду на те, що попередній аукціон визнано таким, що не відбувся у зв'язку з несплатою запропонованої ціни переможцем, Укрексімбанк планує провести аукціон, який проводиться в рамках процедури банкрутства ТОВ "Айс Термінал", в електронній системі ДП "Прозорро.Продажі".

На продаж виставлено логістичний комплекс загальною площею понад 24 тис. кв. м. До його складу входять адміністративний корпус, магазин, складське приміщення, насосна станція та свердловини з резервуаром.

До лота також входить земельна ділянка площею 26,8828 га, кадастровий номер 3221281200:06:003:0002 з цільовим призначенням для будівництва комплексу з виробництва, переробки та зберігання продуктів харчування, а також обладнання в кількості 90 одиниць.

Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 7 червня, аукціон заплановано на 8 червня 2023 року.

https://www.eximb.com/ua/bank/press/novyny-banku/ukreksimbank-zaproshue-do-aukcionu-z-prodazhu-aktyviv-tov-ajs-terminal_.html.

https://prozorro.sale/auction/BRE001-UA-20230518-79594.

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