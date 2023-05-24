Економіка

17:27 24.05.2023

Тегеран заявляє про співпрацю з МАГАТЕ щодо будь-яких нових напрямів іранської ядерної програми

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Тегеран не відмовляється від взаємодії з МАГАТЕ з питань, пов'язаних із будь-яким новим аспектом ядерної програми Ірану, заявив голова іранського Агентства з ядерної енергії Мохаммад Есламі в середу.

"Ісламська Республіка Іран діє відповідно до стандартів МАГАТЕ і норм безпеки. Коли вона хоче розпочати будь-яку нову діяльність, вона разом з агентством визначає відповідні норми і дотримується їх", - наводить "Мехр" слова Есламі.

У такий спосіб він прокоментував повідомлення ЗМІ про будівництво в Ірані в горах Загрос підземного об'єкта.

Раніше цього тижня Associated Press (AP) із посиланням на дані супутникових знімків компанії Planet Labs повідомило, що Іран зводить у горах Загрос у центральній частині країни підземний об'єкт, який, імовірно, зможе пережити можливий військовий удар США. Об'єкт буде розташований трохи південніше ядерного центру в Натанзі за 225 км на південь від Тегерана.

Експерти Центру досліджень у сфері нерозповсюдження ім. Джеймса Мартіна заявили AP, що розмір споруджуваного об’єкта вказує на те, що в ньому можна буде не лише складати центрифуги зі збагачення урану, а й збагачувати його. Водночас у Тегерані раніше озвучували плани звести подібний об'єкт, який замінить надземний завод зі складання центрифуг у Натанзі, що неодноразово ставав жертвою саботажу.

У МАГАТЕ не відповіли на запитання про іранські будівельні роботи. У постпредстві Ірану при ООН у відповідь на запит AP заявили, що іранська ядерна програма має мирний характер і функціонує з дотриманням норм МАГАТЕ.

Об'єкт Ірану в Натанзі захищають засоби ППО, загородження і загони Корпусу вартових Ісламської революції.

Влада Ірану неодноразово запевняла, що не має планів щодо створення ядерної зброї.

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