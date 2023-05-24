Україна експортує зерно, якість якого перевіряють держоргани та сюрвеєри - УЗА

Європейська зернова асоціація COCERAL спростувала фейкову інформацію про постачання Україною до ЄС зерна низької якості, його обов'язково перевіряють держоргани та сюрвеєрські компанії, повідомила Українська зернова асоціація (УЗА).

За інформацією УЗА, у низці східноєвропейських країн, які є сусідами з Україною і заборонили ввезення українського зерна, поширюються чутки про низьку якість українського зерна, яке заражене мікотоксинами або навіть радіацією. Зокрема, Угорщина оголосила, що посилить контроль якості за українським зерном, яке перетинатиме кордон.

У COCERAL заявили, що її учасники, які торгують сільськогосподарською сировиною, призначеною для продовольчих і кормових цілей, а також для технічного й енергетичного використання, уважно стежать за її відповідністю високим стандартам безпеки, які діють у ЄС.

"Усі вантажі будь-якого походження проходять перевірку, і наші члени відхиляють будь-які вантажі, які потенційно можуть мати негативний вплив на здоров'я людей і тварин. Цей суворий процес є частиною щоденної практики трейдерів COCERAL у рамках їхніх обов'язків з оцінки та управління ризиками", - процитувала УЗА заяву COCERAL.

УЗА повідомила, що під час експорту українське зерно проходить ретельну перевірку з боку державних органів і сюрвеєрських компаній.

COCERAL - європейська асоціація торгівлі зерновими, олійними культурами, бобовими, оливковою олією, жирами та кормами. Заснована 1958 року після підписання Римського договору, який обумовив створення Європейського економічного співтовариства. Об'єднує виробників, торговців, імпортерів, експортерів та операторів портових терміналів зазначеної агропродукції країн Європейського Союзу.

Українська зернова асоціація (УЗА) - це об'єднання виробників, переробників та найбільших експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції.

УЗА є єдиною галузевою асоціацією з країн Східної Європи, яка не є представником країни-члена ЄС і входить до складу COCERAL.