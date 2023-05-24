Економіка

17:21 24.05.2023

Європейські банки сильніші за американські - учасники конференції IIF

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Європейські банки видаються сильнішими і привабливішими за американські за багатьма показниками, зазначають учасники конференції Інституту міжнародних фінансів (Institute of International Finance, IIF), що відбувається цього тижня в Брюсселі.

Провідні кредитні організації Європи випереджають конкурентів зі Сполучених Штатів за рівнем кредитних дефолтних свопів - страховки від дефолту за облігаціями, "завдяки чому інвестори в інструменти з фіксованою прибутковістю вважають наш борг менш ризикованим, ніж у найкращих банків США", наводить CNBC думку виконавчого голови ради директорів Santander Group Ани Ботін.

"Ми в дуже сильній позиції з точки зору капіталу, контролю ліквідності, захисту даних клієнтів, - зазначила Ботін. - Але нам також потрібно трохи більше ресурсів для підтримки зростання, щоб ми могли наростити рентабельність".

Волатильність, що призвела до продажу Credit Suisse конкурентному UBS, була ознакою не системної банківської кризи, а помилок в управлінні та проблем із ліквідністю в конкретних банках, додала вона.

Європейські банки "безпечніші, сильніші, дешевші" за американські, заявив глава Algebris Investments Давіде Серра та вказав на вищі коефіцієнти ліквідності (близько 160% у Європі проти 120% у США).

Крім того, акції європейських кредитних організацій торгуються за привабливішими цінами з огляду на зростання відсоткових ставок і загальної волатильності в секторі, пояснив глава Європейської служби банківського нагляду (European Banking Authority) Хосе Мануель Кампа.

"Я думаю, що мірою зростання відсоткових ставок, якщо [європейські банки] продовжать демонструвати стійкість бізнес-моделі, ці мультиплікатори в середньостроковій перспективі навіть покращаться", - підсумував Кампа.

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