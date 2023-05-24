Проблеми в ланцюжках поставок авіаційних компонентів можуть зберігатися ще 5 років - глава Boeing

Перебої в постачанні компонентів в авіаційній галузі можуть зберегтися в найближчі п'ять років, вважає головний виконавчий директор Boeing Co. Девід Келхун.

"Я вважаю, що ця проблема триватиме ще дуже надовго, - заявив Келхун під час заходу на Катарському економічному форумі в Досі. - У нашому портфелі замовлення на 5-6 років, а якщо врахувати потенційні проблеми в ланцюжках поставок, їх виконання потребуватиме ще більше часу".

Брак компонентів значно обмежує можливості Boeing і Airbus SE, які намагаються збільшити виробництво на тлі зростання попиту.

За словами глави Boeing, реально збільшити виробництво компанія зможе лише після стабілізації ситуації в галузі, що може тривати приблизно півтора року.

"Пріоритетом для авіабудівних компаній є стабільність, - сказав Келхун, слова якого наводить видання Gulf Times. - Нам необхідно вирішити проблеми в ланцюжках поставок, причому раз і назавжди. Цей процес не буде швидким. Я думаю, це триватиме весь поточний рік і, можливо, весь наступний рік".

Келхун зазначив, що, на його думку, ні Boeing, ні Airbus не зможуть створити нову модель літака до 2035 року.

Раніше глава Boeing висловив думку про те, що екологічно чисте авіаційне паливо (SAF) ніколи не стане настільки ж дешевим, як звичайне.