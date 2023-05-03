Економіка

17:37 03.05.2023

Мексика за підсумками 2022р. наростила запаси вуглеводнів на 4% - до 23 млрд б.н.е.

1 хв читати

Оцінка запасів вуглеводнів у Мексиці за підсумками 2022 року зросла на 4,2%, до 23,08 млрд б.н.е. (за класифікацією SPE), свідчать дані Національної комісії країни з вуглеводнів (CNH).

Доведені запаси вуглеводнів становлять 7,9 млрд б.н.е. (+11,3%), ймовірні - 6,976 млрд (-0,5%), можливі - 11,029 млрд (+2,9%).

Запаси нафти за підсумками минулого року зросли на 5,1% - до 17,516 млрд бар., з яких 6 млрд бар. - доведені (+9,7%), 5,36 млрд бар. - ймовірні (+3,9%), 6,155 млрд бар. - можливі (+1,6%).

Запаси газу зросли на 1,8% - до 31,558 млрд куб. метрів. У їхній структурі доведені запаси становлять 10,993 млрд куб. м (+15%), ймовірні - 9,536 млрд куб. м (-10,7%), можливі - 11,029 млрд куб. м (+2,3%).

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Lugano Business Forum 11-12 травня обговорить участь бізнесу у відновленні України

Дефіцит держбюджету України у квітні-2023 знизився до 32,6 млрд грн - Мінфін

За рахунок продажу е/е Україна накопичить ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону - Шмигаль

Для післявоєнного відновлення України знадобляться сотні мільярдів доларів - посол Німеччини

Близько третини заходів програми із МВФ стосуються боротьби з корупцією та покращення держуправління – представник Фонду

ОСТАННЄ

Estee Lauder у III фінкварталі знизила чистий прибуток у 3,6 раза, погіршила прогноз на рік

FCA пропонує спростити правила лістингу у Великій Британії

"Кернел" інвестує $10 млн у будівництво в порту "Рені" нового перевантажувального термінала до кінця 2023 р

Власник KFC і Pizza Hut збільшив виторг у I кварталі на 6%, краще за прогноз

Shell, BP та Total випередили в енерготрейдингу Vitol, Trafigura, Mercuria та Gunvor у 2022 році - FT

"Київтеплоенерго" розпочало реконструкцію магістральної тепломережі на Кільцевій дорозі

Компанії РГК за 3 міс. надали ЗСУ та містам допомогу на 92 млн грн

У 83% компаній є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники - опитування ЄБА

JYSK у півтора раза збільшив експорт меблів з України

"Метінвест" у I кв. сплатив понад 2,5 млрд грн податків до бюджету України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА