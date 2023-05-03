Мексика за підсумками 2022р. наростила запаси вуглеводнів на 4% - до 23 млрд б.н.е.

Оцінка запасів вуглеводнів у Мексиці за підсумками 2022 року зросла на 4,2%, до 23,08 млрд б.н.е. (за класифікацією SPE), свідчать дані Національної комісії країни з вуглеводнів (CNH).

Доведені запаси вуглеводнів становлять 7,9 млрд б.н.е. (+11,3%), ймовірні - 6,976 млрд (-0,5%), можливі - 11,029 млрд (+2,9%).

Запаси нафти за підсумками минулого року зросли на 5,1% - до 17,516 млрд бар., з яких 6 млрд бар. - доведені (+9,7%), 5,36 млрд бар. - ймовірні (+3,9%), 6,155 млрд бар. - можливі (+1,6%).

Запаси газу зросли на 1,8% - до 31,558 млрд куб. метрів. У їхній структурі доведені запаси становлять 10,993 млрд куб. м (+15%), ймовірні - 9,536 млрд куб. м (-10,7%), можливі - 11,029 млрд куб. м (+2,3%).