Власник KFC і Pizza Hut збільшив виторг у I кварталі на 6%, краще за прогноз

Американський оператор ресторанів швидкого харчування Yum! Brands Inc. збільшив виторг у першому кварталі на 6%, зокрема, завдяки стрибку онлайн-продажу.

Як зазначається в прес-релізі компанії, її виторг у січні-березні становив $1,65 млрд порівняно з $1,55 млрд за аналогічний період попереднього року. Експерти, яких опитало FactSet, у середньому прогнозували цей показник на рівні 1,62 млрд дол.

Чистий прибуток Yum! у минулому кварталі зменшився на 25%, до $300 млн із $399 млн роком раніше. Прибуток у розрахунку на акцію опустився до $1,05 з $1,36.

Результат включає нереалізовані збитки від інвестицій у розмірі $0,07 на акцію. Зміни валютних курсів скоротили чистий прибуток Yum! на $0,08 за акцію.

Прибуток без урахування разових факторів становив $1,06 на акцію, виявившись гіршим за консенсус-прогноз ринку в $1,13 на акцію.

Продаж ресторанів Yum! без урахування курсових різниць зріс у першому кварталі на 11%. Зокрема продаж ресторанів швидкого харчування KFC збільшився на 11%, закладів мексиканської кухні Taco Bell - на 12%, мережі піцерій Pizza Hut - на 10%.

Зрівняний продаж збільшився на 13%, онлайн-замовлення досягли рекорду і становили близько $7 млрд.

Yum! 17 квітня завершив продаж російських операцій. Компанія не вносить до фінансових результатів дані щодо РФ із другого кварталу минулого року.

Акції Yum! втрачають у ціні 3,4% під час попередніх торгів у четвер. З початку поточного року їхня вартість зросла на 12%.

Yum! Brands є найбільшою у світі ресторанною компанією за кількістю підприємств – їй належать понад 55 тис. ресторанів більш ніж у 155 країнах. Три ресторанні бренди компанії - KFC, Pizza Hut і Taco Bell - є світовими лідерами в сегментах ресторанів швидкого обслуговування, що спеціалізуються відповідно на стравах з курки, піци та мексиканської кухні.