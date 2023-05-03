Економіка

17:34 03.05.2023

Shell, BP та Total випередили в енерготрейдингу Vitol, Trafigura, Mercuria та Gunvor у 2022 році - FT

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Сукупний прибуток трейдингових підрозділів нідерландської Shell, британської BP plc та французької TotalEnergies у 2022 році перевищив загальний показник Vitol, Trafigura, Mercuria та Gunvor, пише Financial Times із посиланням на дані Bernstein Research.

Минулого року три європейські нафтогазові гіганти отримали від сировинної торгівлі прибуток до податкових, процентних та амортизаційних виплат (EBITDA) у розмірі близько $37 млрд, тоді як четвірка найбільших приватних енерготрейдерів заробила на торгівлі енергоресурсами близько $34 млрд.

За оцінками Bernstein, трейдинговий підрозділ Shell зафіксував EBITDA на рівні $16,6 млрд, TotalEnergies – $11,5 млрд, BP – $8,4 млрд.

Vitol, найбільший приватний енерготрейдер світу, отримав у 2022 році рекордний чистий прибуток у розмірі близько $15 млрд, за даними поінформованих джерел видання. Валовий прибуток Trafigura у сегменті енергоресурсів становив $8,5 млрд, зазначає Bernstein. Gunvor і Mercuria заробили $5,4 млрд і $4,9 млрд відповідно.

Зважаючи на різний ступінь розкриття фінансових результатів, порівнянність показників відносна, зазначає газета, проте вони дозволяють судити про розміри трейдингового бізнесу нафтогазових компаній. Наприклад, у Shell на нього припало 20% EBITDA у 2022 році, за оцінками Berstein, тоді як у BP – 14%.

Європейські нафтогазові гіганти не розкривають фінансових показників трейдингових підрозділів, обмежуючись у звітності якісною оцінкою їхніх результатів, пояснює FT.

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