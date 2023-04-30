Економіка

16:07 30.04.2023

Потрібно показати, що в кінцевому підсумку РФ має заплатити за завдані збитки - міністр фінансів Швеції

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Потрібно показати, що в кінцевому підсумку РФ має заплатити за завдані збитки - міністр фінансів Швеції

Швеція та інші країни Євросоюзу готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, але необхідно показати, що Росія повинна заплатити за завдані збитки, повідомила міністр фінансів Швеції, яка головує в ЄС, Елізабет Свантессон (Elisabeth Svantesson).

"Ми інвестуємо багато наших відповідних національних ресурсів в Україну, щоб підтримати відновлення України. І це дуже важливо для населення. Нам потрібно показати, що в остаточному підсумку Росія має заплатити за завдані збитки", - сказала вона на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів економіки та фінансів країн і голів центробанків ЄС (ECOFIN), що відбулася 28-29 квітня у Стокгольмі.

За словами міністра, питання управління замороженими активами, а потім їх використання, є високим пріоритетом для шведського головування, і є певна група, яка займається ним.

У зв'язку з цим Свантессон наголосила на важливості участі в засіданні ECOFIN віцепрем'єра - міністра фінансів Канади Христі Фріланд, оскільки Канада суттєво просунулася в питанні конфіскації російських активів.

Міністр фінансів Швеції спрогнозувала, що питання заморожених російських активів стане більш нагальним у найближчі місяці.

Своєю чергою виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс також зазначив, що робота стосовно використання конфіскованих російських активів триває.

"Ми проводимо юридичну оцінку здійсненності та модальностей такого підходу", - сказав він.

Віцепрезидент нагадав, що в рамках 10-го пакету санкцій Європейська комісія висунула пропозицію щодо зобов'язання держав-членів повідомляти про тип і розмір російських активів, які держави-члени ЄС мають на своїй території, щоб допомогти в отриманні загальної картини того, про який розмір російських активів ідеться.

"Це те, що нам потрібно оцінити і подивитися на те, як всілякі російські активи можуть бути використані для відновлення", - пояснив Домбровскіс, зазначивши, що згідно з міжнародним правом обов'язок держави-агресора платити за шкоду.

Міністр фінансів Сергій Марченко, який уперше як представник України брав участь у засіданні ECOFIN, також наголосив, що Росія має заплатити за жахливі діяння в Україні та звернув увагу на питання посилення санкцій проти РФ.

"Потрібно прискорити розробку механізмів конфіскації російських активів і спрямувати їх на відновлення України. Агресор має відповідати за свої дії та компенсувати збитки нашій державі", - заявив він.

Марченко також закликав до подальшого посилення санкцій. "Навіть з огляду на безпрецедентні санкції, вони не мали достатньо руйнівного впливу на економіку агресора, як ми всі очікували. Ми маємо сфокусуватися на посиленні імплементації санкцій і закритті лазівок, які дають змогу від них ухилятися", - зауважив очільник Мінфіну України.

Марченко додав, що важливо запровадити обмеження щодо країн, які допомагають Росії. 

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