Економіка

17:55 24.04.2023

НБУ анулював ліцензії 8 фінустанов і виключив із реєстрів 9 установ та страхового брокера

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Національний банк України анулював ліцензії восьми небанківських установ та сім із них виключив із Державного реєстру фінансових установ.

Як повідомляється на сайті регулятора, на підставі власних заяв анульовано всі наявні ліцензії та виключено з держреєстрів на підставі поданих документів ТОВ "ФК "Юніон Капітал", ВО "Ломбард "Рантьє" (ПП "Фінансовий альянс рантьє", ПП "Українська фінансово-інвестиційна компанія"), ТОВ "ФК "Інкасо фінанс", ТОВ "Трійка Капітал", ТОВ "Гарда Фінанс", ТОВ "ФК "Комбі", ТОВ "Рента лізинг".

Водночас на підставі заяв компаній виключено ТОВ "ФК "Інвесткапітал" із Держреєстру фінустанов та ТОВ "Іншуренс Адвайзорс" із Державного реєстру страхових та перестрахувальних брокерів.

При цьому наголошується, що у ТОВ "Вердикт капітал" анульовано ліцензії на підставі поданої заяви.

Відповідні рішення комітет із нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 20 квітня.

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