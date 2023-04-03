Економіка

18:40 03.04.2023

УКРАЇНА ОТРИМАЛА $2,7 МЛРД ВІД МВФ - МІНФІН

1 хв читати

УКРАЇНА ОТРИМАЛА $2,7 МЛРД ВІД МВФ - МІНФІН

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала $2,7 млрд від МВФ

Закон про "е-резидентство" набув чинності

Кабмін зафіксував ще на місяць ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків

Зростання ВВП України у 2023 р. може становити 1%

МВФ затвердив 4-річну програму EFF для України на $15,6 млрд у загальному пакеті підтримки $115 млрд - Фонд

ОСТАННЄ

Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок знизився до мінімальних значень, із Молдови, як і раніше, відсутній

ВАР просить ЄС скасувати ветеринарний контроль транзиту на кордоні з Україною для зростання експорту

Україна отримала $2,7 млрд від МВФ

Кількість відправлень фізосіб через "Нова пошта Глобал" у 2022 році зросла вдев'ятеро

Зеленський запропонував Німеччині допомогти з відновленням мостів на Чернігівщині

Україні для швидкого відновлення необхідні сотні мільярдів - Зеленський

У США об'єднаються інвестфонди нерухомості Extra Space Storage та Life Storage

"Миколаївобленерго" за останній місяць отримало 16 гуманітарних партій енергообладнання - заступник голови ОП

Сезон цвітіння сакури в 2023 році може принести економіці Японії $4,7 млрд

Україна за 7 міс. поточного маркетингового року експортувала цукру в 4,8 разу більше, ніж за весь попередній, - "Укрцукор"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА