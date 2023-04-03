УКРАЇНА ОТРИМАЛА $2,7 МЛРД ВІД МВФ - МІНФІН
УКРАЇНА ОТРИМАЛА $2,7 МЛРД ВІД МВФ - МІНФІН
УКРАЇНА ОТРИМАЛА $2,7 МЛРД ВІД МВФ - МІНФІН
Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок знизився до мінімальних значень, із Молдови, як і раніше, відсутній
ВАР просить ЄС скасувати ветеринарний контроль транзиту на кордоні з Україною для зростання експорту
"Миколаївобленерго" за останній місяць отримало 16 гуманітарних партій енергообладнання - заступник голови ОП
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