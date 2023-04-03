Економіка

15:26 03.04.2023

У США об'єднаються інвестфонди нерухомості Extra Space Storage та Life Storage

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Інвестиційні фонди нерухомості Extra Space Storage та Life Storage Inc. планують об'єднатися шляхом обміну акціями в рамках угоди вартістю $12,7 млрд, йдеться у спільній заяві компаній.

Акціонери Life Storage отримають по 0,895 акції Extra Space за кожний належний їм папір.

Очікується, що угоду буде закрито у другому півріччі поточного року після отримання схвалення з боку акціонерів фондів. За її підсумками, акціонерам Extra Space належатиме близько 65% акцій об'єднаної компанії.

Поради директорів обох компаній одноголосно схвалили угоду.

Об'єднана компанія називатиметься Extra Space, її акції продовжать торгуватися на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером EXR. Рада директорів складатиметься з дванадцяти осіб, три з яких прийдуть із Life Storage. Нинішній голова ради директорів Extra Space Кеннет Вуллі залишиться на цій посаді, як і головний виконавчий директор Джозеф Марголіс.

Котирування акцій Extra Space під час попередніх торгів у понеділок падають більш ніж на 6%, Life Storage - підвищуються на 2,6%.

Ринкова вартість Extra Space за останній рік знизилася на 21% (до $23,2 млрд), тоді як капіталізація Life Storage зменшилася на 7,4% (до $11,3 млрд). Фондовий індекс S&P 500 за цей період знизився на 9,6%.

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