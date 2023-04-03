Економіка

14:27 03.04.2023

"Миколаївобленерго" за останній місяць отримало 16 гуманітарних партій енергообладнання - заступник голови ОП

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"Миколаївобленерго" за останній місяць отримало 16 гуманітарних партій енергообладнання - заступник голови ОП

АТ "Миколаївобленерго" за останній місяць отримало 16 гуманітарних партій енергетичного обладнання та матеріалів вагою 169,7 тонн на кілька десятків мільйонів гривень від міжнародних партнерів та українських волонтерів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба на онлайн-брифінгу із приводу передання компанії останньої партії обладнання у неділю в Миколаєві.

"Майже дев'ять місяців щоденних обстрілів із "Градів", постійні ракетні атаки повністю зруйнували електромережі регіону. А у звільнених у листопаді минулого року окупованих громадах від електрообладнання та ліній електропередач майже нічого не залишилося", – зазначив Кулеба.

За його словами, передане "Миколаївобленерго" обладнання частково вирішить проблему відновлення якісного та стабільного електропостачання регіону.

До складу отриманих компанією 169,7 тонн вантажів входять трансформатори, генератори, автоматичні вимикачі, трансформаторна олія, кабель, інструменти та спецодяг.

У свою чергу, як заявив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім, більшу частину обладнання було зібрано за сприяння Міністерства енергетики України, зокрема спеціально створеної минулого року робочої групи з питань організації гуманітарної допомоги.

"Серед країн-донорів, які передали гуманітарну допомогу миколаївським енергетикам, відзначено Литву, Німеччину, Швецію, Францію та Азербайджан, за що Миколаївщина їм дуже вдячна", - доповнив він.

Значну частину енергетичного гуманітарного вантажу було надано українським благодійним фондом (БФ) Help for Ukraine.

За словами віцепрезидента фонду Вілена Фаталова, зібрати таку кількість вкрай необхідного обладнання вдалося за допомогою партнерів у Німеччині - Петри Шуле Рітер та Вадима Денисенка з благодійного фонду "Stand with Ukraine", а також Пітера Хоффмана та Харальда Бургіньона із німецької "AllgäuNetz".

Як наголосив Фаталов, організацію логістики було здійснено за сприяння Олексія Кулеби та амбасадора БФ "Help for Ukraine" Євгена Кошового.

У транспортуванні вантажів брала участь компанія "ТрансПеле" в особі співвласника Марини Пекерман.

За словами в.о. генерального директора "Миколаївобленерго" Вадима Данилківа, компанії були передані, зокрема, 69 силових трансформаторів та трансформаторів напруги, майже 9 кілометрів кабелю, близько 30 мобільних генераторів, десятки кабельних муфт, сотня одиниць ручного інструменту, спецобладнання для ремонту ЛЕП, понад 60 кубометрів трансформаторної олії та сотні комплектів різноманітного спецодягу.

"Все це, безумовно, уможливлює проведення ефективних робіт із відновлення постраждалих електромереж, і ми дуже вдячні і міжнародним донорам, і Міністерству енергетики та фонду Help for Ukraine та Олексію Кулебі за надану допомогу", - констатував він.

Як поінформував глава "Миколаївобленерго", за час від початку російської агресії підприємству було завдано збитків більш ніж на мільярд гривень.

Теги: #обленерго #обладнання #кулеба #миколаївобленерго

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