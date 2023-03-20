Goldman Sachs прогнозує збереження ставки ФРС на колишньому рівні у березні

Економіст Goldman Sachs Group Девід Мерікл прогнозує, що Федеральна резервна система США не підвищуватиме ключову процентну ставку на засіданні, яке завершиться 22 березня.

"Регулятор вжив активних заходів для захисту фінансової системи, але ринок поки не до кінця впевнений, що цих зусиль буде достатньо", - написав він у записці для клієнтів.

Мерікл зазначив, що одне підвищення ставки на чверть відсоткового пункту навряд чи вплине на інфляцію, і додав, що у разі потреби Федрезерв може швидко повернутися до підйому ставок.

Goldman, як і раніше, очікує, що ФРС підвищить ставку на 25 базисних пунктів у травні, червні та липні.