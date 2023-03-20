Економіка

16:40 20.03.2023

Goldman Sachs прогнозує збереження ставки ФРС на колишньому рівні у березні

1 хв читати

Економіст Goldman Sachs Group Девід Мерікл прогнозує, що Федеральна резервна система США не підвищуватиме ключову процентну ставку на засіданні, яке завершиться 22 березня.

"Регулятор вжив активних заходів для захисту фінансової системи, але ринок поки не до кінця впевнений, що цих зусиль буде достатньо", - написав він у записці для клієнтів.

Мерікл зазначив, що одне підвищення ставки на чверть відсоткового пункту навряд чи вплине на інфляцію, і додав, що у разі потреби Федрезерв може швидко повернутися до підйому ставок.

Goldman, як і раніше, очікує, що ФРС підвищить ставку на 25 базисних пунктів у травні, червні та липні.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР ухвалила євроінтеграційний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності

"Інтерпайп Сталь" зупинилася через брак брухту, експорт якого Україна наростила в 3,5 раза

Дію "зернової угоди" продовжили ще на 120 днів - віцепрем'єр Кубраков

У Чернігівській області на користь держави передали текстильну компанію російського бізнесмена - СБУ

Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів, - Шмигаль

ОСТАННЄ

Шмигаль вніс на розгляд ВР кандидатів на посади глав Міносвіти, Мінстратегпрому та віцепрем'єра з інновацій

Україна до кінця року реалізує низку проєктів із будівництва захищеної від ракетних атак енергоінфраструктури - радник прем'єра

Ціна нафти Brent опустилася нижче за $72 за барель

ВР ухвалила євроінтеграційний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності

Al Rajhi Bank залучив $1,3 млрд від продажу іпотечних активів держагентству

Єврокомісія запропонувала продовжити на рік скоординоване скорочення попиту на газ у ЄС

Ініціатива Метінвесту "Рятуємо життя" психологічно реабілітує людей у рамках проєкту "Незламна мама"

ДБР викрило незаконні схеми експорту металобрухту, які завдали державі збитків на 350 млн грн

"Інтерпайп Сталь" зупинилася через брак брухту, експорт якого Україна наростила в 3,5 раза

UBS купує Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА