Економіка

16:36 20.03.2023

Al Rajhi Bank залучив $1,3 млрд від продажу іпотечних активів держагентству

1 хв читати

Саудівський Al Rajhi Bank залучив понад 5 млрд ріалів ($1,3 млрд) від продажу державної Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC) частини портфеля іпотечних кредитів, повідомляє Bloomberg із посиланням на повідомлення покупця.

Це найбільша така угода в історії країни, зазначає SRC, яка є аналогом керованих державою американських іпотечних агентств Fannie Mae і Freddie Mac.

За прогнозами SRC, на тлі наближення процентних ставок до рекордних рівнів інші банки також зміцнюватимуть ліквідність за рахунок продажу іпотечних активів.

За останні кілька років ринок іпотечного кредитування у Саудівській Аравії значно зріс, зазначає Bloomberg. Однак такий стрімкий підйом обмежив можливості для продовження кредитування. Торік банки зазнавали складнощів з ліквідністю і почали довше розглядати заявки на отримання іпотечних кредитів. Крім того, значно подорожчало житло.

"Кон'юнктура для банків змінилася, і ліквідності поменшало", - говорив глава SRC Фабріс Сусіні в грудні 2022 року. За його словами, в умовах збереження попиту на іпотечні кредити банки прагнуть залучати рефінансування таким чином, щоб продовжувати кредитувати позичальників і натомість обмежити негативний вплив на своє фінансове становище.

Ринкова капіталізація Al Rajhi Bank складає 290 млрд. ріалів ($75 млрд.).

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР ухвалила євроінтеграційний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності

"Інтерпайп Сталь" зупинилася через брак брухту, експорт якого Україна наростила в 3,5 раза

Дію "зернової угоди" продовжили ще на 120 днів - віцепрем'єр Кубраков

У Чернігівській області на користь держави передали текстильну компанію російського бізнесмена - СБУ

Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів, - Шмигаль

ОСТАННЄ

Шмигаль вніс на розгляд ВР кандидатів на посади глав Міносвіти, Мінстратегпрому та віцепрем'єра з інновацій

Україна до кінця року реалізує низку проєктів із будівництва захищеної від ракетних атак енергоінфраструктури - радник прем'єра

Ціна нафти Brent опустилася нижче за $72 за барель

Goldman Sachs прогнозує збереження ставки ФРС на колишньому рівні у березні

ВР ухвалила євроінтеграційний закон про посилення захисту прав інтелектуальної власності

Єврокомісія запропонувала продовжити на рік скоординоване скорочення попиту на газ у ЄС

Ініціатива Метінвесту "Рятуємо життя" психологічно реабілітує людей у рамках проєкту "Незламна мама"

ДБР викрило незаконні схеми експорту металобрухту, які завдали державі збитків на 350 млн грн

"Інтерпайп Сталь" зупинилася через брак брухту, експорт якого Україна наростила в 3,5 раза

UBS купує Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА