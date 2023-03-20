Al Rajhi Bank залучив $1,3 млрд від продажу іпотечних активів держагентству

Саудівський Al Rajhi Bank залучив понад 5 млрд ріалів ($1,3 млрд) від продажу державної Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC) частини портфеля іпотечних кредитів, повідомляє Bloomberg із посиланням на повідомлення покупця.

Це найбільша така угода в історії країни, зазначає SRC, яка є аналогом керованих державою американських іпотечних агентств Fannie Mae і Freddie Mac.

За прогнозами SRC, на тлі наближення процентних ставок до рекордних рівнів інші банки також зміцнюватимуть ліквідність за рахунок продажу іпотечних активів.

За останні кілька років ринок іпотечного кредитування у Саудівській Аравії значно зріс, зазначає Bloomberg. Однак такий стрімкий підйом обмежив можливості для продовження кредитування. Торік банки зазнавали складнощів з ліквідністю і почали довше розглядати заявки на отримання іпотечних кредитів. Крім того, значно подорожчало житло.

"Кон'юнктура для банків змінилася, і ліквідності поменшало", - говорив глава SRC Фабріс Сусіні в грудні 2022 року. За його словами, в умовах збереження попиту на іпотечні кредити банки прагнуть залучати рефінансування таким чином, щоб продовжувати кредитувати позичальників і натомість обмежити негативний вплив на своє фінансове становище.

Ринкова капіталізація Al Rajhi Bank складає 290 млрд. ріалів ($75 млрд.).