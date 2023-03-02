Економіка

15:05 02.03.2023

Інфляція в єврозоні в лютому сповільнилася до 8,5%, виявилася вищою за прогноз

1 хв читати

Споживчі ціни в єврозоні в лютому збільшилися на 8,5% у річному вираженні, свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського союзу.

Таким чином, інфляція трохи сповільнилася порівняно з 8,6% у січні, проте виявилася значно вищою за консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, що передбачав послаблення темпів зростання споживчих цін до 8,2%.

Зростання цін на енергоносії в єврозоні в лютому сповільнилося до 13,7% із 18,9% у січні, тоді як зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію прискорилося до 15% з 14,1%.

Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) минулого місяця збільшилися на рекордні 5,6% у річному вираженні після зростання на 5,3% у січні. Експерти в середньому прогнозували збереження січневих темпів зростання показника.

Споживчі ціни в єврозоні минулого місяця підвищилися на 0,8% щодо січня, коли показник знизився на 0,2%.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит держбюджету України у лютому-2023 зріс до 88,8 млрд грн - Мінфін

Місія МВФ щодо майбутньої програми з Україною працюватиме у Варшаві з 8 до 15 березня

Чистий збиток "Нафтогазу України" за підсумками 2022 р. становив майже 40 млрд грн

Відкриття в Україні офісу ОЕСР стане важливим кроком у двосторонньому співробітництві - Зеленський на зустрічі з генсеком організації

Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня - генсек Корман

ОСТАННЄ

AB InBev збільшила виторг на 10% у IV кварталі, сильніший за прогнози

Kormotech підписав контракт із європейським ритейлером Kaufland

Дефіцит держбюджету України у лютому-2023 зріс до 88,8 млрд грн - Мінфін

Україна має намір відобразити в програмі з МВФ післявоєнне переформатування податкової системи

Місія МВФ щодо майбутньої програми з Україною працюватиме у Варшаві з 8 до 15 березня

КВБЗ поставив УЗ на держзамовлення 15 інклюзивних пасажирських вагонів

Уряд пропонує великим ритейлерам брати участь у тендерах Міноборони

Компанію "Auchan Україна" очолить Марта Труш

Держаудитслужба закликає дочекатися публічних результатів перевірки Міноборони

Рівень оплати послуг газорозподільних компаній РГК у 2022 р. становив 83%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА