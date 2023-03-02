Інфляція в єврозоні в лютому сповільнилася до 8,5%, виявилася вищою за прогноз

Споживчі ціни в єврозоні в лютому збільшилися на 8,5% у річному вираженні, свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського союзу.

Таким чином, інфляція трохи сповільнилася порівняно з 8,6% у січні, проте виявилася значно вищою за консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, що передбачав послаблення темпів зростання споживчих цін до 8,2%.

Зростання цін на енергоносії в єврозоні в лютому сповільнилося до 13,7% із 18,9% у січні, тоді як зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюнову продукцію прискорилося до 15% з 14,1%.

Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) минулого місяця збільшилися на рекордні 5,6% у річному вираженні після зростання на 5,3% у січні. Експерти в середньому прогнозували збереження січневих темпів зростання показника.

Споживчі ціни в єврозоні минулого місяця підвищилися на 0,8% щодо січня, коли показник знизився на 0,2%.