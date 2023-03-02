AB InBev збільшила виторг на 10% у IV кварталі, сильніший за прогнози

Пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) збільшив чистий прибуток і виторг сильніше за прогнози у четвертому кварталі 2022 року.

Як йдеться в пресрелізі компанії, її чистий прибуток у жовтні-грудні становив $2,84 млрд проти $1,96 млрд за аналогічний період попереднього року. Аналітики, яких опитали FactSet, очікували показник на рівні $2,2 млрд.

Виторг збільшився до $14,67 млрд порівняно з $14,2 млрд роком раніше. Експерти очікували виторг на рівні $14,41 млрд. Органічне зростання виторгу становило 10,2%, а продаж у натуральному вираженні скоротився на 0,6%.

Скоригована EBITDA підвищилася на 7,6% і становила $4,95 млрд. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав показник у розмірі $4,72 млрд.

У Північній Америці продаж пива в минулому кварталі впав на 9%, у Центральній Америці - зріс на 1,5%, у Південній Америці - збільшився на 2,9%. У регіоні, що об'єднує Європу, Близький Схід та Африку, продаж зріс на 0,2%, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - скоротився на 2,2%.

У 2023 році компанія очікує на збільшення EBITDA на 4-8%, водночас виторг підвищиться випереджальними темпами, йдеться в повідомленні.

Крім того, керівництво прийняло рішення збільшити розмір річних дивідендів у півтора раза до $0,75 на акцію.

Акції AB InBev дешевшають на 3,6% на початку торгів у четвер. Капіталізація компанії з початку року опустилася на 3,2%, до 113,37 млрд євро.