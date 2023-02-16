Зросло виробництво е/е на ГЕС у результаті аномальної зимової повені - "Укргідроенерго"

У результаті аномальної зимової повені в басейнах українських річок, яка спостерігається цієї зими, збільшилося виробництво електроенергії на ГЕС, повідомляється на сайті ПрАТ "Укргідроенерго" у четвер.

"Цієї зими ми спостерігаємо аномальний тало-дощовий паводок… Для гідроенергетики такі погодні умови сприятливі. Адже це дозволяє потужно працювати гідрогенерації та подавати більше електроенергії в енергетичну систему України", – зазначили в компанії.

Як пояснили в ПрАТ, таке природне явище для рівнинних річок є досить рідкісним і зустрічається раз за десятки років.

Нині зимова повінь спостерігається, зокрема, у басейнах Дніпра, Сожу, Десни, Прип'яті.

"Для річки Десна цей паводок рекордний. Рівень води у річці найвищий за останні 129 років", - ідеться на сайті.

За інформацією гідроенергетиків, це пов'язано насамперед із нестабільною гідрологічною ситуацією у січні, яка характеризувалася чергуванням періодів потеплінь та похолодань. Зокрема встановлення снігового покриву змінювалося почергово таненням снігу під час відлиг.

У "Укргідроенерго" додали, що за період експлуатації Київського водосховища висока приточність була також у січні 2018 року, а у січні 1999 року вона відповідала поточному рівня припливу. У Канівському водосховищі близький до поточного бічного припливу у січні був 1981 рік і 2018 рік.