Hyatt повернулася до прибутку в IV кв.-2022, скоригований прибуток і виторг виросли сильніше за прогнози

Американська Hyatt Hotels Corp., власник мережі готелів, повернулася на прибутковий рівень у четвертому кварталі 2022 року, скоригований прибуток та виторг компанії перевищив прогнози.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, її чистий прибуток у жовтні-грудні становив $294 млн, або $2,69 у розрахунку на акцію, порівняно з чистими збитками у розмірі $29 млн, або 26 центів на акцію, за аналогічний період попереднього року.

Скоригований прибуток становив $2,55 на акцію.

Виторг збільшився на 47,6%, до $1,59 млрд.

Аналітики, яких опитало FactSet, у середньому оцінювали скоригований прибуток компанії на рівні 34 центів на акцію за виторгу в розмірі $1,52 млрд.

Номерний фонд групи минулого кварталу збільшився на 10,784 тис. номерів, а виторг компанії із розрахунку на доступний номер (revPAR) збільшився на 2,4%.

За підсумками усього 2022 року чистий прибуток компанії становив $455 млн, або $4,09 у розрахунку на акцію. Скоригований прибуток становив $3,28 на акцію.

Котирування акцій Hyatt на попередній сесії у четвер знижуються на 2,6%. Капіталізація готельної мережі з початку року зросла на 29,6% до $12,4 млрд.