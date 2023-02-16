Kinross у 2022 р. збільшив виробництво без урахування вибулих активів, на 35%, до 2 млн унцій

Золотодобувач Kinross Gold за підсумками 2022 року збільшив виробництво на 35% - майже до 2 млн унцій золотого еквівалента, повідомила компанія.

Це не містить результатів російських активів Kinross до моменту їх продажу (про закриття угоди з продажу російських активів групі компаній Highland Gold Владислава Свіблова Kinross повідомив у червні), а також частку у виробництві копальні Chirano в Гані (угоду було оголошено в квітні).

З урахуванням вибулих активів, виробництво Kinross становило б 2,2 млн унцій - на 6% більше відповідного результату 2021 року, повідомила компанія

У 2023 році Kinross планує виробити 2,1 млн унцій золотого еквівалента (плюс-мінус 5%).

Kinross Gold входить до десятки найбільших золотодобувних компаній світу, володіє проєктами у Бразилії, Чилі, Мавританії, США та Канаді.