Економіка

20:14 16.02.2023

Kinross у 2022 р. збільшив виробництво без урахування вибулих активів, на 35%, до 2 млн унцій

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Золотодобувач Kinross Gold за підсумками 2022 року збільшив виробництво на 35% - майже до 2 млн унцій золотого еквівалента, повідомила компанія.

Це не містить результатів російських активів Kinross до моменту їх продажу (про закриття угоди з продажу російських активів групі компаній Highland Gold Владислава Свіблова Kinross повідомив у червні), а також частку у виробництві копальні Chirano в Гані (угоду було оголошено в квітні).

З урахуванням вибулих активів, виробництво Kinross становило б 2,2 млн унцій - на 6% більше відповідного результату 2021 року, повідомила компанія

У 2023 році Kinross планує виробити 2,1 млн унцій золотого еквівалента (плюс-мінус 5%).

Kinross Gold входить до десятки найбільших золотодобувних компаній світу, володіє проєктами у Бразилії, Чилі, Мавританії, США та Канаді.

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