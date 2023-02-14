Кабмін зареєстрував законопроєкти щодо впровадження нової моделі підтримки просьюмерів та реєстру гарантій походження е/е з ВДЕ

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкти про нову систему підтримки малої розподіленої генерації Net Billing, спрямовану на зміну чинної моделі "зелених" тарифів (№9011), та про реєстр гарантій походження електроенергії з ВДЕ (9012), повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, законопроєкт №9011 про внесення змін до деяких законів України спрямований на удосконалення умов підтримки виробництва е/е з альтернативних джерел генеруючими установками споживачів з урахуванням найкращих світових практик.

"Нова модель Net Billing (чистий продаж) буде орієнтована на покриття власного споживання та не призведе до збільшення обсягу субсидування за рахунок інших споживачів", - йдеться у повідомленні.

Проєктом закону передбачено, зокрема, визначення термінів "механізм самоспоживання", "активний споживач", визначення умов функціонування механізму самовиробництва, категорій споживачів, які мають право використовувати цей механізм.

Метою законопроєкту №9012 про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження реєстру гарантій походження електроенергії, виробленої із ВДЕ, є створення дієвого механізму видачі, використання та припинення дії таких гарантій, зазначається у повідомленні.

Проєктом передбачено ухвалу Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, суб'єктом, уповноваженим видавати гарантії походження електроенергії з ВДЕ. Крім того, документ передбачає встановлення законодавчих засад для створення та функціонування реєстру гарантій походження електроенергії із ВДЕ. Відповідальним за проведення торгів гарантіями передбачається АТ "Оператор ринку".

Як повідомлялося, згідно з роз'ясненням Міністерства енергетики України, система підтримки малої розподіленої генерації Net Billing має змінити чинну систему "зелених" тарифів для просьюмерів.

В результаті впровадження такої системи споживачі матимуть можливість за рахунок встановлення об'єктів відновлюваної енергетики компенсувати власне споживання, а надлишки електроенергії продавати за ринковою ціною постачальникам. Кошти від продажу ресурсу будуть зараховуватися на рахунок споживача, а коли його споживання буде більшим за генерацію, вони будуть списуватися за ціною постачання електроенергії споживачеві.

Як зазначали у Міненерго, запровадження такої системи дасть новий поштовх розвитку розподіленої генерації, оскільки поширюватиметься не лише на домогосподарства, а й на промислові підприємства, зацікавлені у зниженні плати за споживання електроенергії.

Крім того, як зазначали в Міненерго, Net Billing буде орієнтований на компенсацію саме власного споживання та зменшить обсяг перехресного субсидування за рахунок інших споживачів.

Тоді у Міненерго уточнювали, що нова система не торкнеться домогосподарств, які вже працюють за "зеленим" тарифом.