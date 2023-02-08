Економіка

16:35 08.02.2023

Vestas вирішила припинити всю діяльність у РФ, "кинувши" активи, що залишилися, і гроші, що зависли

2 хв читати

Данський виробник обладнання для поновлюваної енергетики Vestas обрав найбільш безкомпромісний варіант відходу з Росії, тоді як більшість компаній ще досі вважають за краще обирати менш жорсткі сценарії.

Vestas була технологічним партнером у сфері ВДЕ для російського "Фортуму". Навесні минулого року, після початку війни в Україні, компанія ухвалила рішення щодо припинення роботи в РФ. При цьому рівень присутності Vestas на російському ринку був досить високим, компанія мала тут два виробництва. Підприємство "Вестас Меньюфекчурінг Рус" з виробництва композитних лопатей для турбін вітрогенераторів (ВЕГ) в Ульяновську розпочало роботу у грудні 2018 року, його, як повідомляв Мінпромторг, передбачалося законсервувати до кінця минулого року. Крім того, у Дзержинську компанія також разом із "Роснано" запускала виробництво гондол для вітрогенераторних установок на базі заводу Liebherr.

Як повідомила Vestas у середу в річному звіті, "обстановка в Росії та щодо Росії" не залишила компанії варіантів для продовження "планомірного згортання діяльності". В результаті 31 січня компанія повністю і невідкладно зупинила всі корпоративні дії в країні, припинивши дію трудових договорів зі співробітниками, що залишалися, "залишивши обмежені активи, зокрема й кошти".

З цієї дати Vestas деконсолідує свої підприємства в РФ - "Вестас Меньюфекчурінг Рус" та "Вестас Рус" (обидві структури перебувають у статусі ліквідації – ІФ-У).

Згідно зі звітом, Vestas визнала витрати у розмірі 269 млн євро на тлі рішення компанії залишити російський ринок та вимушене призупинення українських проєктів. Зокрема, йдеться про списання майна компанії в Росії та Україні, в обсязі 159 млн євро, а також про резерви у розмірі 87 млн євро, які, згідно з документом, можуть знадобитися у зв'язку з поданими проти компанії судовими позовами.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних

Міжнародні резерви України в січні зросли на 5% - до $29,9 млрд

Одеса перейшла на графіки 2/8 замість 2/12 у результаті заходів із ліквідації аварії на ПС, яких вживають енергетики, - голова "Укренерго"

"Укренерго" анонсувало повне зняття лімітів споживання на один день у всіх областях для вимірювання споживання

Україна націоналізувала заводи та агрохолдинг підсанкційного російського олігарха на 2 млрд грн

ОСТАННЄ

Maersk у IV кв. скоротила чистий прибуток на 18,8% і виторг - на 3,7%, гірше за прогнози

Скоригована EBITDA Yara в 2022 р. зросла в 1,7 раза, до $4,9 млрд

Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини на середу майже на рівні вівторка – близько 10 тис. МВт-год

Естонія, Латвія, Польща та Литва закликають ЄС негайно розробити законодавчі рамки для якнайшвидшого використання заморожених російських активів – лист

МХП минулого року виділив на соціальні проекти 132 млн грн та понад 13 тис. тонн продовольства

Газорозподільні компанії РГК у 2023 році почнуть встановлювати споживачам smart лічильники

НБУ відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних

Старт продажу нових житлових проєктів в Україні заблоковано вже 4 місяці через неможливість реєструвати майнові права - експерт

Міжнародні резерви України в січні зросли на 5% - до $29,9 млрд

"ArcelorMittal Кривий Ріг" сподівається у I пол.-2023 наростити виробництво вдвічі – до 50% потужності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА