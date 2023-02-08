Vestas вирішила припинити всю діяльність у РФ, "кинувши" активи, що залишилися, і гроші, що зависли

Данський виробник обладнання для поновлюваної енергетики Vestas обрав найбільш безкомпромісний варіант відходу з Росії, тоді як більшість компаній ще досі вважають за краще обирати менш жорсткі сценарії.

Vestas була технологічним партнером у сфері ВДЕ для російського "Фортуму". Навесні минулого року, після початку війни в Україні, компанія ухвалила рішення щодо припинення роботи в РФ. При цьому рівень присутності Vestas на російському ринку був досить високим, компанія мала тут два виробництва. Підприємство "Вестас Меньюфекчурінг Рус" з виробництва композитних лопатей для турбін вітрогенераторів (ВЕГ) в Ульяновську розпочало роботу у грудні 2018 року, його, як повідомляв Мінпромторг, передбачалося законсервувати до кінця минулого року. Крім того, у Дзержинську компанія також разом із "Роснано" запускала виробництво гондол для вітрогенераторних установок на базі заводу Liebherr.

Як повідомила Vestas у середу в річному звіті, "обстановка в Росії та щодо Росії" не залишила компанії варіантів для продовження "планомірного згортання діяльності". В результаті 31 січня компанія повністю і невідкладно зупинила всі корпоративні дії в країні, припинивши дію трудових договорів зі співробітниками, що залишалися, "залишивши обмежені активи, зокрема й кошти".

З цієї дати Vestas деконсолідує свої підприємства в РФ - "Вестас Меньюфекчурінг Рус" та "Вестас Рус" (обидві структури перебувають у статусі ліквідації – ІФ-У).

Згідно зі звітом, Vestas визнала витрати у розмірі 269 млн євро на тлі рішення компанії залишити російський ринок та вимушене призупинення українських проєктів. Зокрема, йдеться про списання майна компанії в Росії та Україні, в обсязі 159 млн євро, а також про резерви у розмірі 87 млн євро, які, згідно з документом, можуть знадобитися у зв'язку з поданими проти компанії судовими позовами.