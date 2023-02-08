Maersk у IV кв. скоротила чистий прибуток на 18,8% і виторг - на 3,7%, гірше за прогнози

Данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS у четвертому кварталі скоротила чистий прибуток на 18,8%, виторг- на 3,7%, що виявилося гіршим за прогнози експертів.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, чистий прибуток у жовтні-грудні становив $4,95 млрд проти $6,094 млрд за аналогічний період попереднього року. Виторг опустився до $17,82 млрд порівняно з $18,506 млрд.

Середня ставка фрахту скоротилася на 3,5% щодо четвертого кварталу 2021 року, обсяг перевезень упав на 14%.

Консенсус-прогноз, представлений самою компанією, оцінював прибуток у середньому на рівні $4,98 млрд за виторгу $19,3 млрд.

EBITDA минулого кварталу зменшилася на 18,2% - до $18,506 млрд. EBIT знизилася на 22,8% і становила $5,122 млрд, при цьому негативний вплив війни РФ проти України на показник становив $511 млн, йдеться у звіті компанії.

Maersk раніше заявив про припинення роботи на російському ринку, всі сервіси в РФ і з неї було припинено в першому кварталі, у третьому кварталі було закрито угоду з продажу 30,75% акцій компанії Global Ports Investments. Процес продажу залишку активів, - двох складів і чотирьох буксирів - триває, зазначається в повідомленні.

Maersk за підсумками 2023 року планує отримати EBITDA в діапазоні $8-11 млрд, EBIT - $2-5 млрд. Вільний грошовий потік, згідно з очікуваннями, становитиме не менше $2 млрд. При цьому компанія дала прогноз для світового ринку контейнерних перевезень цього року "від зниження на 2,5% до зростання на 0,5%.

У 2022 році Maersk отримала EBITDA у розмірі $36,81 млрд і EBIT - $30,86 млрд.

Компанія оголосила також про виплату дивідендів за 2022 рік у розмірі 4,3 тис. датських крон на акцію ($619,9), тоді як роком раніше вони дорівнювали 2,5 тис. крон.

Котирування акцій Maersk знижуються на 2,7% під час торгів у середу. За останні 12 місяців ринкова вартість компанії впала майже на 35% (до 276,5 млрд. крон), тоді як датський фондовий індекс OMX збільшився на 6,7%.