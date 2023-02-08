Скоригована EBITDA Yara в 2022 р. зросла в 1,7 раза, до $4,9 млрд

Скоригована EBITDA норвезької Yara, одного з найбільших у світі виробників добрив, у 2022 році зросла в 1,7 раза, до $4,9 млрд, чистий прибуток - більш ніж у 7 разів, до $2,8 млрд.

Виторг Yara збільшився на 45% і досяг $24 млрд: ціни на добрива, що злетіли, компенсували скорочення обсягу продажу і зростання вартості сировини минулого року, випливає із повідомлення компанії.

Співвідношення чистого боргу до скоригованої EBITDA за підсумками 2022 року становило 0,66 х проти 1,36 роком раніше.

Рада директорів Yara рекомендувала виплатити дивіденди у розмірі 55 норвезьких крон на акцію за підсумками 2022 року, що доводить загальні виплати за минулий рік із урахуванням проміжних дивідендів до 65 крон на акцію (+12% р/р).

Загальний обсяг продажу Yara у 2022 році впав на 17%, до 31,6 млн тонн. Основне зниження припало на продаж добрив, який становив 22,7 млн тонн проти 28,6 млн тонн роком раніше.

Продаж добрив Yara в США скоротився на 25%, в Європі - на 19%, в Азії та Африці - на 12% до рівнів 2021 року через зниження попиту, спричиненого зростанням цін.

Виробництво добрив та промислової продукції Yara минулого року знизилося на 10,5%, до 18,3 млн тонн, випуск аміаку впав порівняно і становив 6,5 млн тонн.

За підсумками IV кварталу виторг компанії виріс на 9%, до $5,5 млрд, скоригований EBITDA - майже на 40%, до $1,1 млрд. Чистий прибуток становив $766 млн проти збитку роком раніше.

Квартальний продаж Yara скоротився на 21%, до 7,2 млн тонн. Зокрема продаж добрив просів на 25%, до 5,1 млн тонн. На тлі зниження цін на добрива споживачі відкладали закупівлі, пояснює компанія.