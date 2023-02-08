Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини на середу майже на рівні вівторка – близько 10 тис. МВт-год

Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини на середу, 8 лютого, на 0,7% вище порівняно з даними на вівторок – він становитиме 9 939 МВт-год замість 9 865 МВт-год, свідчать дані на сайті мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E.

Згідно з інформацією на сайті, імпорт у середу має йти усі години доби на потужності 399-438 МВт.

Водночас трейдери на середу, як і на попередні два дні, забронювали всю запропоновану НЕК "Укренерго" на аукціон із розподілу доступу до перетину потужність для імпорту е/е зі Словаччини, що становить 400-600 МВт і дає змогу постачати 11 780 МВт-год.

"Д.Трейдінг" забронював 359-560 МВт на всі години, "ЕКУ" – 34 МВт на всі години, "Ю.Комодітіз" – по 1 МВт на 6 годин доби, "Августа" – по 6 МВт на всі години.

Крім того, четверту добу поспіль в Україну, за даними на сайті ENTSO-E, йде в невеликому обсязі імпорт е/е з Молдови, можливість постачань з якої трейдери почали тестувати з неділі. Отже, у середу має надійти на 26,6% менше, ніж у вівторок – 206 МВт-год за добу. Загалом 5 лютого надійшло 506 МВт-год, 6 лютого – 435 МВт-год, 7 лютого – 281 МВт-год.

З виставленої на аукціон потужності 800 МВт на кожну годину, вкотре розподілено лише 112 МВт: "Д.Трейдінг" забронював до 100 МВт, "Артлекс-Енерджі" – по 12 МВт на всі години.

Як повідомляло раніше Міненерго, наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт уночі та 0,6 ГВт удень. Водночас, як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, зокрема, на саміті "Україна – ЄС" 3 лютого, на цьому етапі країна потребує збільшення імпорту е/е з Європи до 2 ГВт через її дефіцит в умовах війни з Росією. За його словами, ухвалення рішення про збільшення імпорту електроенергії в Україну до 2 ГВт дасть змогу удвічі скоротити наявний дефіцит.

За даними сайту ENTSO-E, за сім днів лютого Україна отримала 73 605 МВт-год.

Дата Обсяг за добу, МВт-год 01.02.2023 10508 02.02.2023 9871 03.02.2023 10943 04.02.2023 11310 05.02.2023 11159 06.02.2023 9949 07.02.2023 9865

У січні постачання становили 59 573 МВт-год: