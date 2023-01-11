Економіка

16:54 11.01.2023

Procter & Gamble зберегла розмір квартальних дивідендів

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Американська Procter & Gamble Co., найбільший у світі виробник споживчих товарів, зберегла розмір квартальних дивідендів на рівні $0,9133 на акцію, повідомляє пресреліз компанії.

Виплати розпочнуться 15 лютого, закриття реєстру акціонерів призначено на 20 січня.

Котирування акцій P&G зростають на 0,3% під час попередніх торгів у середу. Капіталізація компанії за останній рік скоротилася на 4,5% (до $360,3 млрд), тоді як фондовий індекс Standard&Poor's 500 знизився більш ніж на 17%.

Procter&Gamble виробляє косметичні та парфумерні засоби, товари для особистої гігієни, господарські товари, товари для здоров'я, засоби для догляду за дітьми, а також приладдя для гоління. Серед найбільш відомих торгових марок Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Pantene, Head & Shoulders, Gillette.

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