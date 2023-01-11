Економіка

16:53 11.01.2023

Власник Uniqlo підвищить зарплати працівникам в Японії на 40%

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Найбільший азіатський ритейлер одягу Fast Retailing, що володіє брендом Uniqlo, підвищить зарплати співробітникам Японії на 40% на тлі прискорення інфляції в країні.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав місцеві компанії підвищувати зарплати службовцям.

Темпи інфляції країни у листопаді досягли 3,8% у річному вираженні - максимуму з 1991 року. Компанії змушені перекладати на споживачів підвищення витрат на сировину, при цьому зарплати в Японії практично не змінювалися десятиліттями, пише газета Financial Times.

Fast Retailing минулого року підвищила ціни на товари в магазинах Uniqlo, щоб компенсувати зростання витрат.

У повідомленні, поширеному ритейлером у середу зазначається, що підвищення набуде чинності у березні.

"У майбутньому винагорода кожного співробітника визначатиметься на основі глобально прийнятих критеріїв", - зазначають у Fast Retailing. Так, компанія планує враховувати показники роботи кожного співробітника та його внесок у бізнес.

Економісти очікують, що й інші японські компанії почнуть піднімати зарплати услід за Fast Retailing, зазначає FT.

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