Економіка

15:50 29.12.2022

На Харківщині зафіксовано влучання ворожих ракет: 1 особа загинула, 2 поранені - Синєгубов

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На Харківщині зафіксовано влучання ворожих ракет: 1 особа загинула, 2 поранені - Синєгубов

У Харківській області у четвер удень зафіксовано влучання ракет, випущених російськими окупаційними військами, є загиблий і постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"В області зафіксовано прильоти ворожих ракет. Усі були націлені на об'єкти нашої критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, внаслідок ударів окупантів, на жаль, загинув 50-річний чоловік, ще двоє дістали поранень. Госпіталізовані в середньому стані", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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