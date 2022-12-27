Економіка

20:39 27.12.2022

АМКУ оштрафовал две компании на 103 млн грн за сговор на закупках труб

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Временная административная коллегия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) вынесла решение о наложении штрафа на ООО "Укрстальпостач" и ООО "Украинский трубный завод" за сговор при их участии в публичных закупках.

Согласно пресс-релизу во вторник, речь идет о восьми процедурах закупок, которые объявлялись разными заказчиками.

"При рассмотрении дела были установлены обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют о совершении ответчиками антиконкурентных согласованных действий для устранения конкуренции между ними при участии в торгах. Были установлены неопровержимые факты, свидетельствующие о скоординированном поведении компаний при подготовке и участии в торгах, коммуникации между ними и обмене информацией", - констатируется в пресс-релизе.

По мнению АМКУ, такие согласованные действия участников публичных закупок являются нарушением (п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 закона "О защите экономической конкуренции").

За сговор ООО "Укрстальпостач" и ООО "Украинский трубный завод" оштрафованы Комитетом на общую сумму 103,256 млн грн. В частности, на ООО "Укрстальпостач" наложен штраф в 94,890млн грн, на ООО "Украинский трубный завод" – 8,366 млн грн.

Источник: https://amcu.gov.ua/news/shtraf-116-mln-grn-dvi-kompaniyi-oshtrafovano-za-zmovu-na-zakupivlyah-trub-ta-magistralej?v=63ab0eb20c045

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