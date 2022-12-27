Кабмін після конкурсу призначив 5 нових незалежних членів наглядової ради ПриватБанку, місце зберіг лише Надір Шейх

Кабінет Міністрів за результатами конкурсу призначив п'ятьох нових незалежних членів наглядової ради державного ПриватБанку (Київ).

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів у вівторок, новими незалежними членами наглядової ради стали ексголова естонського Luminor Bank Нільс Мелнгайліс, ексголова PKO Bank Польща Збігнєв Ягейло, ексзаступник голови правління Ощадбанку Володимир Литвин, голова правління УніКредит Банку Федеріко Руссо та інвестиційний банкір Deutsche Bank Міхай Іонеску.

Водночас Кабмін припинив відповідні повноваження Шерон Іскі, Ерана Кляйна, Романа Сульжика, Ольги Томаш та Себастьяна Шьонайх-Каролата.

З колишнього складу незалежних членів наглядової ради місце зберіг лише Надір Шейх.