Економіка

20:23 27.12.2022

Кабмін затвердив порядок запровадження тимчасових обмежень на використання радіообладнання та випромінювальних пристроїв спецпризначення

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Кабінет Міністрів затвердив порядок запровадження в умовах воєнного стану тимчасових обмежень на використання радіообладнання та випромінювальних пристроїв спеціального призначення.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, затверджено порядок запровадження в умовах надзвичайного чи воєнного стану тимчасових обмежень на всій території України або в окремих регіонах на використання радіообладнання, випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/1376

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