Кількість угод купівлі-продажу нерухомості фізособами скоротилася 4,6 раза з початку повномасштабної війни – ФДМ

З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року українці продали 52,6 тис. об'єктів нерухомості, що у 4,6 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила пресслужба Фонду держмайна.

За даними фонду, основну частку продажу становили об'єкти житла. Так, із 24 лютого до 12 грудня 2022 року українці придбали 47 тис. квартир та житлових будинків, що також у 4,6 раза нижче, ніж за аналогічний період 2021 року.

Скоротився також продаж промислової нерухомості та гаражів – у 4,3 раза, до 4,6 тис. об'єктів, зазначив ФДМ. Продаж торгівельної нерухомості зменшився у 5,2 раза, до 502 об'єктів, адміністративних об'єктів нерухомості – у 7,9 раза, до 458 об'єктів.

Як наголошується у повідомленні, рецензування звітів про оцінку Фондом держмайна дало змогу не допустити скорочення надходжень до держбюджету на майже 1,5 млрд грн.