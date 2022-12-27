Економіка

20:24 27.12.2022

"Укрнафта" відкрила Пункти незламності на 27 АЗК

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ПАТ "Укрнафта" підтримало ініціативу щодо створення Пунктів незламності на базі своїх АЗК, наразі відкрило 27 таких пунктів, повідомляється у пресрелізі компанії у вівторок.

"Сьогодні вже 27 станцій готові надавати тимчасовий прихисток та доступ до електроенергії на випадок тривалих відключень. Далі компанія збільшуватиме кількість локацій", – ідеться у документі.

Як пояснили в "Укрнафті", під час вибору локацій компанія орієнтується на розмір площі приміщення, наявність магазину, що дає доступ до продуктів першого споживання, та місцерозташування. Враховували і соціальний ефект: перевагу надають комплексам, які розміщуються не на великих транспортних вузлах та магістралях, а у населених пунктах.

"Основна задача зараз – допомогти українцям пройти зиму. Тут разом працюють усі – держава, енергетики, бізнес та громади. Всі розуміють, чого прагне ворог: зламати нашу стійкість. Однак спільними зусиллями Україна втримається і переможе", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький, слова якого наводить пресслужба.

Як повідомлялося, ставка верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

Загальні збори акціонерів "Укрнафти" 9 листопада 2022 року внесли зміни до статуту компанії, змінивши колективний виконавчий орган (правління) на одноосібний (директор) в особі Сергія Корецького.

"Укрнафта" володіє 85 спеціальними дозволами на видобуток вуглеводнів, на її балансі перебувають 1809 нафтових і 153 газові свердловини. Компанії належать 537 АЗС, з яких станом на початок грудня 2022 року працюють 449. Контрольний пакет акцій компанії належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний (близько 42%) до вилучення - структурам Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

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