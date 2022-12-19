"Татра-Південь" поставить до Одеси 13 трисекційних трамваїв коштом ЄІБ

Комунальне підприємство "Одесаміськелектротранс" 16 грудня підписало договір із консорціумом під головуванням ТОВ "Татра-Південь" (Одеса) на постачання 13 низькопідлогових трисекційних трамвайних вагонів із фінансуванням Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

"Це перший контракт на постачання трамваїв, підписаний із початку повномасштабної війни. Ми щиро вдячні всім сторонам та учасникам проєкту за наполегливу та сміливу працю для оновлення рухомого складу та інфраструктури", - повідомляється на сайті "Татра-Південь".

Як уточнено на сайті Одеської міськради, у складі консорціуму, окрім "Татра-Південь", також ТОВ з єдиним засновником - турецькою Rosemary Gida Dis Tigaret LTD Sirketi (займається експортом-імпортом харчової продукції, і за даними держреєстру, володіє в Україні одеським ТОВ "Укрзернопродукт" "- ІФ-У).

Підпроєкт "Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення "Північ-Південь" в Одесі" підписано у присутності керівників міськради та представників АТ "Укрексімбанк".

Як повідомлялося, тендер на постачання трамвайних вагонів (передбачалося 12 од.) було оголошено ще в липні 2021 року в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України", що фінансує ЄІБ.

Цей тендер став повторним, оскільки перший на суму кредиту EUR20 млн, за які планувалося купити 14 трамваїв, скасували наприкінці 2020 року через невідповідність критеріям ЄІБ. Заявки на нього подавали "Татра-Південь", концерн "Електрон" та китайська корпорація "CRRC".

За умовами повторного тендера, переможець має поставити трамвайні вагони завдовжки 26-32 м, завширшки 2,5 метра, сумарною пасажиромісткістю не менше ніж 250 пасажирів, з запчастинами та витратними матеріалами.

Перше постачання трамваїв, згідно з графіком - не пізніше 52 тижнів, завершення постачання не пізніше 76 тижнів з дати підписання договору.

При цьому наголошувалося, що покупець застосовує преференційну надбавку у розмірі 15% для трамваїв, вироблених в Україні (рівень локалізації щонайменше 30%).

"Татра-Південь" виготовляє трамвайні вагони та обладнання з 1993 року, за цей час організувала виробництво семи типів трамвайних вагонів, що випускаються на потужностях заводу "Південмаш" у Дніпрі.

За інформацією компанії, з лютого 2022 року було виготовлено та відвантажено 11 нових трамваїв до Києва в рамках контракту на постачання 20 одиниць.

Проєкт "Міський громадський транспорт України" – фінансова угода між Україною та ЄІБ, яка передбачає реалізацію 21 підпроєкту із розвитку міського пасажирського транспорту у низці міст України.

Угода передбачала виділення на закупівлю трамваїв для одеського підпроєкту кредиту в розмірі EUR20 млн.